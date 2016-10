Serbien nominiert Radoja nach

Radoja spielt für Celta Vigo

Österreichs übernächster WM-Qualifikationsgegner Serbien hat Nemanja Radoja für den am Knöchel verletzten Nemanja Maksimović nachnominiert. Der 23-jährige Mittelfeldspieler von Celta de Vigo steht erstmals im Kader von Teamchef Slavoljub Muslin,

Am Sonntag (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) empfangen die Serben in Belgrad die ÖFB-Auswahl. Davor tritt Serbien am Donnerstag auswärts in Moldau an.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle WM-Qualifikation Gruppe D

apa