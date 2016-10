Hannover 96 will Mertesacker zurückholen

Per Mertesacker spielt derzeit bei Arsenal

Noch spielt Hannover 96 in der 2. Bundesliga, das soll sich in der kommenden Spielzeit aber ändern. Mit dem Aufstieg im Rücken wollen die Niedersachsen dann einen verlorenen Sohn von der Rückkehr in seine Heimat überzeugen: Per Mertesacker.

"Alle wissen, was Hannover für Per bedeutet, und vielleicht können wir ihn noch mal für 96 begeistern", sagte Hannovers Geschäftsführer Martin Bader gegenüber der "Bild". "Jetzt gerade ist das weit weg und hört sich verrückt an. Aber im Fußball ist so vieles möglich", ergänzte der 48-Jährige.

Klar sei aber auch, so Bader, dass aktuell bei seinem Klub erst einmal andere Dinge im Vordergrund ständen. "Das Thema Per Mertesacker steht bei uns aktuell nicht ganz oben auf der Agenda. Ist ja klar, denn wir sind Zweitligist und er Kapitän von Arsenal. Da muss schon viel zusammen kommen, damit eine Rückkehr möglich wird. Erste Voraussetzung ist, dass wir aufsteigen", erklärte der früher Sportdirektor des 1. FC Nürnberg.

Mertesacker, dessen Vertrag beim FC Arsenal noch bis 2017 läuft, hatte zuletzt gegenüber dem "kicker" eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga im kommenden Sommer angedeutet. Der im Hannover geborene Weltmeister von 2014 schnürte seine Fußballschuhe von 1995 bis 2006 bei 96. Im Anschluss kickte er fünf Jahre für Werder Bremen, dann zog es ihn nach London. Privat ist der 104-fache Nationalspieler weiterhin eng mit der niedersächsischen Landeshauptstadt verbandelt.

Aktuell fällt der Innenverteidiger wegen einer schweren Knieverletzung aus. Der vor der Saison zum Kapitän der Gunners ernannte Routinier wird aller Voraussicht nach erst 2017 auf den Fußballplatz zurückkehren. Zunächst bei Arsenal und dann in Hannover?