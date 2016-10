Schalkes Bentaleb vergleicht sich mit Pirlo

Nabil Bentaleb hat prominenten Vorbilder

Schalke-Neuzugang Nabil Bentaleb hat seine Spielweise mit der von Italiens Spielmacher-Legende Andrea Pirlo verglichen. "Ich liebe es, wie Pirlo das Spiel zu kontrollieren. Ich will den Ball möglichst oft am Fuß haben", sagte der Mittelfeldspieler der "Sport Bild" angesprochen darauf, ob er sich eher als Aggressive Leader wie Gennaro Gattuso oder Regisseur wie Pirlo sehe.

Zudem schwärmte der algerische Nationalspieler von Zinédine Zidane. " Er war ein Spieler, der mich zum Träumen brachte", so der 21-Jährige.

Zu seinen Vorbildern zählt er darüber hinaus Sergio Busquets vom FC Barcelona und Weltmeister Toni Kroos. "Kroos lässt die Dinge auf dem Feld einfach aussehen. Selbst wenn drei Spieler auf ihn zukommen. Wenn man Kroos zuschaut, denkt man schnell, dass es einfach ist, was er da macht. Ist es aber nicht! Spieler wie er arbeiten im Schatten. Man sieht zuerst Ronaldo, Neymar, Benzema oder Messi, weil sie auffallen", so Bentaleb.

Obwohl sein Stammklub Tottenham Hotspur in der Premier League derzeit auf Tabellenplatz zwei steht und Schalke trotz des 4:0-Erfolgs gegen Gladbach zuletzt nur 16. ist, bereut er seinen Wechsel nach Gelsenkirchen nicht. "Auf Schalke glauben sie an mich. Ich habe mich dazu entschieden, und daran ändert sich auch nichts, nur weil wir ein paar Spiele verloren haben", erklärte Bentaleb, der sich besonders über die bedingungslose Unterstützung durch die Schalker Fans freut. "Ich kenne das aus England so nicht. Wenn man da verliert, unterstützt dich keiner im Stadion", sagte der Youngster.

Der Kampfgeist in seiner neuen Mannschaft stimme, es seien aber bislang zu viele Fehler gemacht worden, "die wir abstellen müssen".