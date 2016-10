"Spanischer Fußball" ist Nouris Philosophie

Nouri (r.) zeigt Emotionen

Alexander Nouri ist Bremens neuer Cheftrainer. Er lebt den Werder-Profis die zuletzt fehlende Emotionalität vor und möchte in Bremen einiges umkrempeln. Außerdem gibt er Einblicke in seine tägliche Arbeit.

Das erste Training mit Alexander #Nouri als neuem Chefcoach läuft! 🏃🏃 #Werder pic.twitter.com/QZ7dFutVi9 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 4. Oktober 2016

Von seinem Vorgänger, Viktor Skripnik, möchte sich Nouri "seine große Leidenschaft" abgucken, wie er in der "Sport Bild" betont. Denn der Ukrainer habe "immer alles für Werder gegeben", sagte der neue Mann an der Linie und fügte hinzu: "Das will ich auch." Zwischen den beiden habe es nach der Entlassung von Skripnik ein paar Telefonate und SMS gegeben, das Verhältnis sei "sehr gut".

Dem Vorwurf ausgesetzt, er sei ein so genannter Laptop-Trainer mit wenig Erfahrung, entgegnet Nouri: "Für mich zählt das Leistungsprinzip - wie auch bei der Zusammenstellung einer Mannschaft." Es gebe keine jungen oder alten Spieler, sondern nur gute oder schlechte. "So sehe ich das auch bei uns Trainern."

Seine Spielphilosophie beschreibt der 37-Jährige folgendermaßen: "Grundsätzlich bin ich Anhänger des spanischen Fußballs mit viel Ballbesitz und Kombinationen." Nouri weiß aber auch, dass dafür in Bremen noch die richtigen Spieler fehlen. Deswegen sei es die vorrangige Aufgabe, "erst einmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was in Zukunft umsetzbar ist." An erster Stelle steht für ihn die Weiterentwicklung der Spieler.

Nach fast zwei Stunden ist die heutige Mammut-Einheit abgeschlossen. Weiter so, Männer! ⚽️🏋🏁 #Training #Werder pic.twitter.com/W5rbWb8PxI — SV Werder Bremen (@werderbremen) 4. Oktober 2016

Um sich selbst voranzubringen, hat Nouri unter anderem bei Athletic Bilbao und beim FC Villareal hospitiert, um sich die Ausbildung der Spieler genauer anzuschauen. Dass er vor Kurzem erst 37 Jahre alt wurde und damit viele ähnliche Interessen wie seine eigenen Schützlinge hat, ist kein besonderer Vorteil, glaubt der neue Trainer. "Es geht um die Menschen, ich höre gern zu. Und das möchte ich mir auch gern im hohen Alter bewahren." Jupp Heynckes habe auch mit 68 noch die Champions League gewonnen, "und ich weiß nicht, ob er die gleiche Musik gehört hat, wie seine Spieler."

Dass er aufgrund seiner hohen Emotionalität direkt in seinem ersten Spiel vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt wurde, sei eher "unglücklich" gewesen und "soll auch nicht zur Gewohnheit werden", sagte Nouri. Es sei ihm einfach wichtig gewesen, die Mannschaft nach nur zwei Tagen "von der Seitenlinie aus positiv zu begleiten".

Emotionen würden den Menschen doch ausmachen, betonte der Chefcoach. "Ich werde hoffentlich weiterhin ein emotionaler Mensch bleiben, aber sicherlich nicht jedes zehnte Spiel an der Eckfahne feiern", unterstrich Nouri. Dieser Eindruck, der nach dem 2:1 gegen Wolfsburg in der Nachspielzeit entstanden sei, "der täuscht".