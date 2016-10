Kuba: BVB Fans? "Das ist einfach geil"

Błaszczykowski denkt gern an seine BVB-Zeit zurück

Jakub "Kuba" Błaszczykowski hat nach neun Jahren in Dortmund und einer Leihe nach Florenz mittlerweile in Wolfsburg angeheuert. Der Pole schaut trotz der bisher mäßigen Punktausbeute positiv nach vorn.

"Ich möchte unseren Saisonstart gar nicht schlechtreden. Gerade in den ersten Wochen haben wir gut gespielt, wir hatten eine sehr gute Frühform", betonte Błaszczykowski gegenüber "spox". Auch gegen seinen Ex-Klub, den BVB, hätten die Niedersachsen gute Möglichkeiten gehabt. Nur die Niederlage gegen Bremen habe richtig weh getan. "Wir schauen aber nach vorne und fokussieren uns auf die nächsten Aufgaben. Ich bin sicher, dass wir wieder in die Spur finden."

31 Jahre wird Kuba Ende des Jahres alt und avancierte bei den Wölfen sofort zum Stammspieler und wurde sogar Kapitän. "Für mich ist es natürlich eine sehr große Ehre", gab der Mittelfeldspieler zu Protokoll, "und ich werde alles geben, um den Jungs mit meiner Erfahrung in dieser Rolle zu helfen."

Die Leistung seines bislang torlosen Mannschaftskollegen Mario Gomez möchte der Spielführer des VfL nicht kommentieren, betont aber, "dass Mario ein sehr guter Fußballer ist." Der Pole ist sich sicher, dass der Angreifer bald Tore schießen wird. "Wie ich, ist auch er im Sommer etwas später zum Team gestoßen. Es ist ganz normal, dass man am Anfang ein bisschen Zeit braucht."

Das Wiedersehen mit den BVB-Fans

Seine Zeit beim AC Florenz möchte Błaszczykowski nicht missen, auch wenn der italienische Klub eine mögliche Kaufoption am Ende nicht zog und "die Rückrunde nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe." Auch darüber, ob eine Rückkehr nach Dortmund unter Umständen möglich gewesen wäre, hüllt Kuba sich in Schweigen. "Ich habe zu viele schöne Momente in Dortmund erlebt, als dass ich jetzt darüber sprechen möchte, was falsch gelaufen ist oder nicht."

Nach dem Spiel seines neuen Klubs gegen den BVB gab es für den 30-Jährigen die Möglichkeit, sich von den Dortmunder Fans zu verabschieden. "Es war extrem emotional und das hat man, glaube ich, auch gesehen", beschrieb Kuba die Szene, in der er vor dem Gästeblock der Borussia stand. "Dieser Moment ging mir persönlich sehr nah." Es habe ihn besonders gefreut, dass die Anhänger ihn nicht vergessen hätten. "Das ist einfach geil."

Auch die Wolfsburger Fans und Verantwortlichen hätten "überragend reagiert". "Jeder hat verstanden, warum ich in der Sekunde zum Ex-Verein gelaufen bin", freute sich Błaszczykowski, der nachschob: "Ich hoffe, dass Spieler, die lange das VfL-Trikot tragen, hier eines Tages auch so verabschiedet werden. Ich freue mich jedenfalls, jetzt für Wolfsburg auf dem Platz zu stehen und alles zu geben, was ich kann."