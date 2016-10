Erzgebirge Aue verpflichtet Torhüter Haas

Erzgebirge Aue hat Torhüter Daniel Haas verpflichtet

Zweitligist Erzgebirge Aue hat Torhüter Daniel Haas verpflichtet. Der 33-Jährige, der sich nach dem Auslaufen seines Vertrages im Sommer bei Union Berlin bei Bundesligist Hertha BSC fit gehalten hatte, unterschrieb in Aue einen Kontrakt bis Saisonende.

Der Verein reagierte mit dem Transfer auf den langfristigen Ausfall des verletzten Stammtorhüters Martin Männel, der am linken Ellenbogen operiert wurde.

"Der Ausfall von Martin Männel hat der Mannschaft in den letzten Spielen die Sicherheit auf dem Platz genommen. Daniel kann uns durch seine Erfahrung in der Liga helfen, wieder positive Impulse in der Mannschaft zu setzen", sagte Präsident Helge Leonhardt: "Wir betonen jedoch auch, dass wir uns in der Vereinsführung, der Cheftrainer und im Trainerteam einig sind, dass dies keine Entscheidung gegen das jetzige Torwartteam darstellt."

Und auch Trainer Pavel Dotchev fand lobende Worte für den Neuzugang: "Daniel bringt viel Substanz und Persönlichkeit mit. Er stellt eine Verstärkung für die Mannschaft dar. Wir wollen in den nächsten Spielen nichts riskieren und sahen uns am Zug zu handeln, um keine wichtigen Punkte zu verschenken."

Aue steht aktuell mit sieben Zählern aus acht Spielen auf dem 15. Tabellenplatz und trifft am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause auf den FC St. Pauli.