Werder-Schock! Keeper Drobný in Gips

Drobný war in Bremen gerade erst Stammkeeper geworden

Tschechien muss im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland auf Jaroslav Drobný verzichten. Der Torwart von Werder Bremen habe sich einen kleinen Bruch am Ellbogen zugezogen, teilte der nationale Verband in Prag mit.

Der 36-Jährige muss demnach einen Gips tragen. Drobnýs Platz in Hamburg wird am Samstag Tomáš Vaclík vom FC Basel einnehmen, Jiri Pavlenka (Slavia Prag) wurde nachnominiert. "Er ist ein Torwart mit guten Zukunftsaussichten und einer ausgewogenen Leistung", sagte Torwarttrainer Jan Stejskal.

Ebenfalls in Hamburg fehlen wird der 24-jährige Mittelfeldspieler Martin Frydek von Sparta Prag, der sich am Knie verletzt hatte und operiert werden musste. Ein Ersatz steht noch nicht fest. "Es ist möglich, dass wir zumindest beim nächsten Spiel gegen Deutschland noch in der bestehenden Zusammensetzung antreten", sagte Nationalmannschaftsmanager Jaromir Seterle.

Da die Bremer Mannschaft zur Zeit sowieso wegen eines Testspiels beim FC St. Pauli in Hamburg weilt, hat sich Drobný in die Hände der medizinische Abteilung des Weser-Klubs begeben. "Vor Ort wird unser Mannschaftsarzt einen ersten Blick auf die Hand werfen, weitere Untersuchungen werden dann am Freitagvormittag in Bremen folgen. Anschließend werden wir wissen, wie lange er uns nicht zur Verfügung stehen wird", sagte Geschäftsführer Frank Baumann.

"Wir hoffen trotzdem auf einen Einsatz gegen Leverkusen", schob Baumann noch nach. Drobný hatte zuvor in den letzten vier Partien für die Hanseaten zwischen den Pfosten gestanden und nach Saisonbeginn Felix Wiedwald als Stammkeeper abgelöst.