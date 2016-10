Gomez gibt Entwarnung: "Nichts Schlimmes"

Gomez fällt wohl nur für die Nationalelf aus

Kollektives Aufatmen in Wolfsburg: Mario Gomez hat nach seinem verletzungsbedingten Ausfall für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft Entwarnung gegeben.

"Es ist nichts Schlimmes, aber ich muss ein paar Tage pausieren. Das nächste Bundesliga-Spiel ist kein Problem", erklärte der 31-Jährige mit Blick auf die Partie gegen RB Leipzig (16. Oktober) in der "Sport Bild".

Wegen einer Verhärtung in der Gesäßmuskulatur hatte Gomez am Dienstag seine Teilnahme an den Spielen des Weltmeisters gegen Tschechien am Samstag im Hamburg und gegen Nordirland am Dienstag (beide 20.45 Uhr/"RTL") in Hannover absagen müssen. "Ich hätte supergerne bei der Nationalmannschaft gespielt. So drücke ich nun den Jungs in beiden Spielen die Daumen", sagte Gomez.