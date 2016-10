Vor WM-Quali: Tschechen mit Verletzungssorgen

Jaroslav Drobný verletzte sich am Ellenbogen

Karel Jarolím ist derzeit nicht um seinen Job zu beneiden: Der Nationaltrainer Tschechiens muss erneut aus Verletzungsgründen auf Spieler verzichten. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland wird Torwart Jaroslav Drobný ausfallen.

Nach Vereinsangaben handelt es sich um eine Verletzung am linken Handgelenk. Der 36-Jährige bekam einen Gips an den Arm, eine genauere Untersuchung soll vom Vereinsarzt erfolgen. "Anschließend werden wir wissen, wie lange er uns nicht zur Verfügung stehen wird", sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann.

Als Verstärkung für Torwart Tomáš Vaclík (FC Basel) wurde Jiri Pavlenka (Slavia Prag) in den erweiterten 23er-Kader berufen. "Er ist ein Torwart mit guten Zukunftsaussichten und einer ausgewogenen Leistung", sagte Torwarttrainer Jan Stejskal.

Ebenfalls in Hamburg fehlen wird der 24-jährige Mittelfeldspieler Martin Frydek (Sparta Prag), der sich beim Dienstagstraining am Knie verletzt hatte und operiert werden musste. Ein Ersatz steht noch nicht fest. "Es ist möglich, dass wir zumindest beim nächsten Spiel gegen Deutschland noch in der bestehenden Zusammensetzung antreten", sagte Nationalmannschaftsmanager Jaromir Seterle.

Die tschechische Mannschaft wird am Donnerstagabend mit dem Flugzeug nach Hamburg aufbrechen, die Partie der Gruppe C im Volksparkstadion wird am Samstag (20.45 Uhr) angepfiffen.