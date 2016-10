Fix! Lieberknecht verlängert beim BTSV

Setzt seine erfolgreiche Arbeit in Braunschweig fort: Torsten Lieberknecht

Nach dem überragenden Saisonstart ihrer Mannschaft haben die Fans der Braunschweiger Eintracht erneut Grund zur Freude: Erfolgscoach Torsten Lieberknecht hat seinen seinen Vertrag beim Spitzenreiter der 2. Liga bis 2020 verlängert.

Lieberknecht ist bereits seit acht Jahren im Amt. Er entschied sich erneut für eine Verlängerung, "weil ich Bock auf weitere Arbeit hier habe". Der Coach sagte: "Ich verspüre große Lust, denn ich habe hier eine großartige Mannschaft, die zukunftsfähig ist."

2013 führte der ehemalige Profi, der seine aktive Karriere vor neun Jahren bei der Eintracht beendete, die Braunschweiger in die 1. Bundesliga. Trotz des sofortigen Abstiegs verweigerte sich der Club den sonst üblichen Mechanismen und arbeitete weiter mit dem Trainer zusammen. Derzeit ist die formstarke Eintracht Tabellenerster - mit zwei Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen Hannover 96.

#Lieberknecht: "Wir haben hier eine phantastische Mannschaft und einzigartige Fans, das macht es leicht zu bleiben." #Lieberknecht2020 — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) 5. Oktober 2016

Der 43-Jährige hätte zwischenzeitlich wechseln können, im vergangenen Jahr war er bei Werder Bremen im Gespräch. "Klar gab es mal Nachfragen", sagte Lieberknecht. "Aber ich stehe dafür, dass ich meine Verträge einhalten möchte."

Langfristig will der Coach mit der Eintracht in die 1. Liga. "Natürlich möchten wir irgendwann in die Bundesliga zurückkehren", erklärte Lieberknecht, mahnt jedoch zur Geduld. "Die Tabelle hat noch keine Aussagkraft. Was wir sagen können, das ist, dass der Saisonstart eine Klasse-Leistung der Mannschaft ist."

Sein Team hat sechs von acht Spielen gewonnen und bisher nur gegen den VfB Stuttgart verloren. "An jedem Spieltag merkst du, wie schwer die Liga ist", so Lieberknecht. "Es ist immer auf Messers Schneide, oft entscheiden Nuancen über Sieg oder Niederlage."