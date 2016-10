Sturm Graz geht gegen Zürich unter

Die Frauen des FC Zürich durften in Graz jubeln

Österreichs Frauen-Vizemeister Sturm Graz kassierte am Mittwoch beim Debüt in der Champions League gegen den Schweizer Serientitelträger FC Zürich ein 0:6-Debakel. Der Aufstieg in die nächste Runde ist damit schon vor dem Rückspiel am 12. Oktober völlig außer Reichweite.

1.835 Zuschauer sorgen in der Merkur-Arena aber für einen österreichischen Rekord für Frauen-Vereinsmannschaften. Die bisherige Bestmarke von 1.255 Zuschauern, aufgestellt ebenfalls in der Champions League beim Viertelfinal-Rückspiel zwischen Neulengbach und Tyresö aus Schweden am 29. März 2014, wurde damit übertroffen.

An einer dominanten Vorstellung der Schweizerinnen gegen die von Ex-ÖFB-Teamkicker Markus Hiden betreuten Grazerinnen änderte das jedoch nichts. Die kanadische Teamstürmerin Adriana Leon mit gleich drei Treffern (2., 32. und 67.) sowie Tore von Sanni Franssi (63.), Selina Kuster (72./Elfmeter) und Fabienne Humm (90.) machten das Schützenfest der Gäste klar. Bei Sturm wurde Irina Wurzinger zudem in der 71. Minute ausgeschlossen.

apa/red