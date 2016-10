Dank Modeste: Köln gewinnt Testderby in Bonn

Anthony Modeste hat seine Topform bestätigt

Der 1. FC Köln macht in der Länderspielpause da weiter, wo er in der Bundesliga aufgehört hat. Die formstarken Domstädter setzten sich im Sportpark Nord mit 3:1 (3:0) beim Regionalligisten Bonner SC durch.

Wieder einmal Sieggarant der ersatzgeschwächten Rheinländer: Tormaschine Anthony Modeste, der am Mittwochabend doppelt für die Gäste traf (3./45.). Das dritte Tor für den Bundesliga-Vierten erzielte Paweł Olkowski (37.) per Sonntagsschuss in den Winkel. Im zweiten Abschnitt besorgte Marcel Kaiser (64.) den Ehrentreffer für die Hausherren.

Aufstellung Köln: Horn (46. Müller) - Olkowski, Sörensen, Heintz, Rausch – Jojić, Höger – Risse (46. Osako), Guirassy (46. Klünter), Hartel (46. Lehmann) - Modeste

Tore: 0:1 Modeste (2.), 0:2 Olkowski (37.), 0:3 Modeste (45.), 1:3 Kaiser (64.)

Gelbe Karten: Jojić