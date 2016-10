Wales-Trainer: "Druck liegt bei Österreich"

Chris Coleman, der Teamchef von Wales

Wales-Teamchef Chris Coleman sieht die ÖFB-Elf am Donnerstagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) in der WM-Qualifikation unter Siegzwang. "Die Österreicher spielen daheim. Der Druck, zu gewinnen, liegt bei ihnen", erklärte der 46-Jährige am Mittwochabend bei der Pressekonferenz im Wiener Ernst Happel-Stadion.

Vor der ÖFB-Auswahl zeigte Coleman Respekt. "Das Spiel wird eine große Herausforderung für uns. Österreich hat eine gute Mannschaft und ist einer der Gruppenfavoriten." Die Favoritenrolle für sein Team wies Coleman zurück, obwohl es die Waliser bei der Europameisterschaft 2016 bis ins Semifinale schafften. "Aber das ist vorbei, jetzt wartet eine neue Aufgabe auf uns."

Coleman will Wales zur ersten WM-Teilnahme seit 1958 führen. "Der Hunger und das Verlangen sind auch nach der erfolgreichen EM da."

Aufregung um Übersetzungsfehler bei Aussage von Marcel Koller

Die meisten Fragen der walisischen Journalisten an den Coach drehten sich darum, dass ÖFB-Teamchef Koller den EM-Semifinaleinzug angeblich als "glücklich" bezeichnet hatte - dementsprechend fiel auch die Berichterstattung auf der Insel aus.

Allerdings handelte es sich dabei um einen Übersetzungsfehler. Koller hatte auf seiner Pressekonferenz wenige Stunden zuvor die Stärken des walisischen Teams gelobt und ergänzt, dass sie in einigen Situationen auch das nötige Quäntchen Glück hatten, das man für einen derartigen Erfolg brauche.

apa/red