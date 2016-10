Stöger schwärmt: "Gefühlt bester Kader"

FC-Coach Peter Stöger ist zufrieden mit der Entwicklung

Trainer Peter Stöger vom überraschend stark in die Saison gestarteten 1. FC Köln hat sich lobend über das ihm zur Verfügung stehende Spielermaterial geäußert. Seit seinem Amtsantritt in der Domstadt im Jahr 2013 sei das aktuelle Aufgebot sein "gefühlt bester Kader", erklärte Stöger im "kicker".

Das aktuelle Team zeichne vor allem die hohe Qualität aller Akteure aus. "Wir haben nicht so sehr diese Breite. 21 Feldspieler, da sind einige junge aus dem eigenen Nachwuchs dabei. Aber sie können alle spielen. Wir werfen auch alle rein, wenn es notwendig ist. Wir haben Alternativen, das ist ein großes Plus", sagte der FC-Trainer.

In diesem Zusammenhang verwies er auf Youngster wie Lukas Klünter, Marcel Hartel, Sven Müller und Salih Özcan. "Sie bekommen Einsatzzeiten, und wir honorieren Leistung im Training. Dadurch hat man die Chance, Bereitschaft und letztlich auch Qualität relativ hochhalten zu können", so der 50-Jährige.

Beim Umgang mit jungen Spielern sieht sich Stöger in seiner Eigenschaft als Trainer in der Pflicht. "Entscheidend ist, dass du den jungen Leuten etwas weitergibst. Sie müssen vieles lernen, Konzepte verstehen. Mir ist schon wichtig, dass Spieler von uns nicht woanders hingehen und Dinge erleben, von denen sie komplett noch nie etwas gehört haben. Als Fußballlehrer ist es nach meinem Verständnis Teil der Aufgabe, nicht nur für den Erfolg des Vereins zu sorgen, sondern einzelnen Spielern Ideen vom Fußball mitzugeben." Damit einher geht für Stöger die Motivation, eher Spieler selbst auszubilden als für 20 Millionen Euro fertige Akteure zu kaufen.

"Die wenigsten erwischen wir über die Kohle"

Geld, so der Erfolgscoach, sei ohnehin kein großer Faktor für die Kölner bei der Suche nach Neuzugängen. "Viele Spieler kommen zu uns, weil der FC so ein interessanter Klub ist und die Begeisterung im Umfeld so groß ist. Die wenigsten erwischen wir doch über die Kohle, das ist doch auch klar. Da brauchen wir andere Sachen, die wir anbieten."

Die Euphorie rund um den Klub nach dem tollen Saisonstart lässt Stöger weitgehend kalt. "Wir müssen schauen, dass wir unsere Dinge machen. Wir hatten voriges Jahr um diese Zeit zehn Punkte, jetzt sind es zwölf. Das ist okay. Mal schauen, was die nächsten Wochen bringen: Setzen wir uns in dem Bereich zwischen Platz sechs und acht fest oder rutschen wir wieder ab?", so der Übungsleiter.

Den sprichwörtlichen rheinischen Frohsinn sieht er eher als Ansporn, denn als Last. "Wir haben uns im Sommer gesagt, dass wir eine sehr gute letzte Saison gespielt haben. Wir haben zum ersten Mal seit über 20 Jahren einen einstelligen Tabellenplatz erreicht, das wollen wir im Idealfall wiederholen. Wir nehmen den Frohsinn gerne mit und pflegen ihn", erklärte Stöger.

Persönliche Zukunft liegt in Köln

Gedanken über höhere Saisonziele als den Klassenerhalt will er sich (noch) nicht machen. Die Tabelle habe erst eine Aussagekraft "ab dem Zeitpunkt, ab dem wir mit Sicherheit in der Liga bleiben." Dann könne man sich der nächsten Aufgabe stellen.

Auch zu seiner persönliche Zukunftsplanung äußerte sich der noch bis 2020 an den FC gebundene Trainer. "Wir sind uns einig, dass wir, wenn alles einigermaßen normal verläuft, den Verein gemeinsam weiter aufbauen wollen", so Stöger. "Ich muss keinem beweisen, etwas hinzukriegen, und bin mit mir mit meinen 50 Jahren total im Reinen. Man muss nicht immer irgendetwas nachlaufen oder auf etwas warten. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich etwas genießen kann, was mir echt Spaß macht."