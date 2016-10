Infantino will mehrere WM-Ausrichter

Gianni Infantino stellt neue Ideen bezüglich der WM vor

FIFA-Präsident Gianni Infantino will nicht nur mehr Teilnehmer für die Weltmeisterschaft, der Schweizer glaubt auch, dass in Zukunft gleich "mehrere Länder" das Mega-Event gleichzeitig ausrichten sollten. Das sei ein "wesentlicher Punkt" in den Gedankenspielen des Weltverbandes, so der 46-Jährige.

Zuletzt hatte Infantino eine WM-Endrunde mit 48 Teilnehmern vorgeschlagen. Die Präsidentschaftswahl Anfang des Jahres hatte der Schweizer auch deshalb gewonnen, weil er die Aufstockung der Teilnehmer von derzeit 32 auf 40 Nationen quasi versprochen hatte.

Das werde "mehr Ländern mehr Chancen" geben, sagte der FIFA-Boss. Die Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften sei ein "Projekt, eine Idee, genauso wie die WM mit 40 Teilnehmern, die bereits auf dem Tisch liegt", äußerte Infantino.

Infantino sieht 16 "Final-Spiele" unmittelbar vor der eigentlichen Endrunde mit dann nur noch 32 Teams vor. Diskutiert wird das während der nächsten Sitzung des FIFA-Council am 13. und 14. Oktober. Eine Entscheidung soll laut Infantino aber erst Anfang 2017 fallen.

Mehr dazu:

>> Infantino will nun sogar 48 Teams bei der WM

sid/red