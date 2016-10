Klostermann und die Höhen und Tiefen

Lukas Klostermann bestritt gegen den BVB sein erstes Bundesligaspiel

Lukas Klostermann gilt als eines der vielversprechendsten Abwehrtalente in Deutschland. Nach dem Gewinn der Silbermedaille in Rio folgte allerdings der erste große Rückschlag, als er sich Mitte September im Training das Kreuzband riss. Doch die A-Nationalelf hat der junge Verteidiger weiter im Blick. "Dieser Traum ist eine schöne Motivation", sagte der 20-Jährige im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Allerdings sei dieser noch "weit entfernt", schließlich wird der Innenverteidiger von RB Leipzig lange fehlen. "Wenn ich wieder zu 100 Prozent fit bin, muss man sehen, wie schnell ich wieder an meine Leistungen anknüpfen kann", so der Youngster. Bei den Olympischen Spielen in Brasilien stand der U21-Nationalspieler in allen Spielen auf dem Platz und konnte sogar im Halbfinale mit einem Tor glänzen.

Auf seine Rückkehr muss sich Klostermann jedoch noch ein wenig gedulden. Zwar könne er das Knie schon um 90 Grad beugen, bis er wieder auf dem Platz stehen kann, wird es jedoch noch dauern. "Solche Teilerfolge tun schon unglaublich gut", gibt sich der 20-Jährige positiv eingestimmt.

"Der schwerste Moment in meiner Karriere"

Vorerst muss sich der Verteidiger mit den Schattenseiten des Sports auseinandersetzen: "Hoch und Tief liegen gerade sehr nah beieinander. Dabei habe ich mich nach Olympia gut gefühlt, ich hätte ja gesagt, wenn ich mich müde gefühlt hätte", so Klostermann. "Das ist für mich schon der bisher schwerste Moment in meiner noch jungen Karriere", gibt der RB-Verteidiger zu.

Um schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen zu können, erhält der U21-Nationalspieler u.a. Elektrotherapie und Lymphdrainage. Außerdem versuche er "jeden Tag einen Spaziergang zu machen". In ca. vier Wochen könne er die "Schiene und die Krücken ablegen", danach beginne die Reha. Nebenbei macht der 20-Jährige ein Fernstudium in Wirtschaftswissenschaften, um die Bundesliga-Pause sinnvoll zu nutzen.

Auch einer Vertragsverlängerung bei RB Leipzig blickt Klostermann positiv entgegen. "Wir sind in guten Gesprächen. Ich bin zuversichtlich, dass wir zeitnah zueinander kommen", so der Langzeitverletzte. Zunächst einmal denkt er jedoch nur daran, schnell zurückzukehren. "Ich glaube schon, dass es einen in gewisser Weise noch hungriger und ehrgeiziger macht, wenn man über einen längeren Zeitraum nicht spielen kann und sich zurück kämpfen muss", gibt sich Klostermann entschlossen und angriffslustig zugleich.