SGE: Bobic kritisiert Mannschaft scharf

Fredi Bobic ist nicht zufrieden mit Mannschaft und Saisonstart

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat aufgrund der schwachen Leistung bei der 0:1-Pleite im Auswärtsspiel beim SC Freiburg in ungewöhnlich deutlichen Worten seine Mannschaft kritisiert.

"Ich spreche niemandem ab, dass er nicht will. Aber gerade in Freiburg hat die Mannschaft die falschen Waffen gewählt. Da muss man eben auch mal Waffen wählen, die nicht so schön sind", sagte Bobic der "Bild". "Man hatte das Gefühl, dass jeder zu sehr mit sich selbst zu tun hatte. Das hat alles nach Einzelkampf und nicht nach Mannschaftssport ausgesehen. "Wenn man nicht voll dagegen hält, dann hat man in der Bundesliga keine Chance." Vor allem die erfahrenen Spieler seien nun gefordert, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Trotz einer soliden Punkteausbeute von zehn Zählern aus sechs Spielen sowie Überraschungserfolgen gegen Schalke und Leverkusen mahnte Bobic zudem Selbstkritik an. "Wir sind weit davon entfernt, zufrieden zu sein. Mit zehn Punkten sind wir aber trotzdem im Soll, auch wenn wir noch 30 Punkte für unser Ziel Klassenerhalt holen müssen. Wir brauchen nicht davon zu träumen, wo wir hätten stehen können, wenn wir in Freiburg gewonnen hätten. Solche Gedankenspiele stehen einem Lern-Prozess nur im Wege."

Auch zum nach der Länderspiel anstehenden Heimspiel gegen Bayern München äußerte sich der frühere Stürmer. "Abschenken werden wir nicht. Wir wissen, dass an einem ganz normalen Tag die Bayern gewinnen. Aber dann müssen wir eben einen außergewöhnlichen Tag erwischen. Mit unseren Fans im Rücken können wir was erreichen", so Bobic zuversichtlich.