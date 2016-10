Rauball zu DFB-Forderungen: "Nicht hinnehmbar"

Reinhard Rauball (l.) sucht den Dialog mit DFB-Präsident Reinhard Grindel

Die Lage spitzt sich zu: Ligaboss Reinhard Rauball hat im schwellenden Streit zwischen DFB und DFL um die Verlängerung des Grundlagenvertrages die Forderungen der DFB-Spitze deutlich kritisiert.

"Dass jemand, der selbst am Verhandlungstisch saß und die gemeinsamen Eckpunkte mitgetragen hat, nun in der Presse Nachforderungen stellt, ist neu und nicht hinnehmbar", kritisierte Rauball die Äußerungen des DFB-Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch im "kicker". Dieser hatte zuvor öffentlich mehr Geld für den Amateur-Fußball gefordert.

"Es gibt seit einiger Zeit in den wesentlichen Punkten Einvernehmen zwischen DFB und DFL. Im Rahmen der Generalversammlung der Liga im August haben wir die gemeinsam vereinbarten Eckpunkte sogar im Beisein des DFB-Präsidenten und seines Generalsekretärs öffentlich gemacht. Nach meinem Kenntnisstand gibt es inhaltlich lediglich noch einen zur abschließenden Klärung anstehenden Punkt mit Blick auf die werbliche Nutzung von Persönlichkeitsrechten der bei den Klubs angestellten Nationalspieler", sagte Rauball, der den DFB-Vorstoß als "irritierend" bezeichnete.

Weiter verteidigte der Vorsitzende des Ligaverbandes die vorher ausgehandelten Vertragskonditionen. "Fakt ist: Die vereinbarten Eckpunkte sehen vor, dass die Liga mehr zahlt als bisher. Die Höhe der jährlichen Gesamtzahlungen liegt im Saldo bei insgesamt rund 25 Millionen Euro, also zirka zehnmal so hoch wie die mancherorts kolportierten 2,5 Millionen Euro", so der 69-Jährige.

Ein von Rauball verfasster Brief an den DFB-Präsidenten Reiner Grindel soll jetzt die Wogen glätten. "Eine Eskalation sollte verhindert werden. Aber ein entsprechender Dialog muss auf Basis von Fakten verlässlich und vertrauensvoll geführt werden", gab sich der DFL-Chef versöhnlich.