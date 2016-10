Hațegan pfeift die DFB-Elf gegen Tschechien

Ovidiu Hategan leitet das Quali-Spiel der DFB-Auswahl

Der Rumäne Ovidiu Hațegan leitet das WM-Qualifikationsspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Tschechien am Samstag (ab 20:45 Uhr) in Hamburg. Der 36-Jährige steht seit 2008 auf der Liste des Weltverbands FIFA.

In diesem Jahr kam Hațegan bei zwei Gruppenspielen der EM in Frankreich zum Einsatz und verteilte in den Begegnungen Polen - Nordirland (1:0) und Italien - Irland (0:1) neun Gelbe Karten. Hațegan pfiff auch zwei Spiele bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und zog dabei beachtliche 14 Gelbe Karten. Eine Partie der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes hat Hațegan bisher noch nie geleitet.

Nach dem Auftaktsieg gegen Norwegen (3:0) wartet auf Neuer und Co. mit Tschechien der mutmaßlich schwerste Gruppengegner. In Hamburg will die DFB-Elf die Tabellenführung in Gruppe C verteidigen.