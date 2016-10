Gündoğan steigt wieder ins Training ein

Wieder am Ball: İlkay Gündoğan (m.) beim Mannschaftstraining

DFB-Trainer Joachim Löw kann im WM-Qualifikationsspiel am Samstag (ab 20:45 Uhr/RTL und im weltfussball-Liveticker) in Hamburg gegen Tschechien auf Rückkehrer İlkay Gündoğan zählen.

Der Mittelfeldspieler von Manchester City nahm am Donnerstagmorgen nach überstandener Erkältung wieder am Training des DFB-Teams im Stadion am Millerntor teil.

Bei der ersten Einheit am Mittwochabend hatte Gündoğan vorsichtshalber pausiert. Der 25-Jährige ist nach fast einjähriger, verletzungsbedingter Pause wieder dabei. Sein bislang letztes Länderspiel hatte er am 13. November 2015 beim von den Terroranschlägen in Paris überschatteten 0:2 gegen Frankreich bestritten.

Mit Gündoğan stehen Bundestrainer Joachim Löw im Topspiel der Gruppe C alle 21 verbliebenen Profis zur Verfügung. Aus seinem ursprünglich 22-köpfigen Aufgebot muss er nur auf Stürmer Mario Gomez verzichten, der wegen einer Muskelverletzung abgesagt hatte.