Fach: Neues Stadion muss "zwingend kommen"

Holger Fach sieht seine Lilien auf lange Sicht nicht konkurrenzfähig

Sportchef Holger Fach hat erneut ein neues Stadion für den SV Darmstadt 98 gefordert. "So wie das jetzt hier im Moment ist, ist es sicherlich beispiellos in der Liga, da sind wir nicht konkurrenzfähig. Wenn nicht möglichst schnell etwas passiert, wird dieser Verein nicht überleben können in der Ersten Liga", sagte der frühere Nationalspieler in einem "Bild"-Interview.

Ein neues Stadion müsse "zwingend kommen". Sonst wäre es für den Verein "auch in der Zweiten Liga schwierig. Man muss sich nur die Verhältnisse in den anderen Zweitliga-Städten angucken. Auch da sind wir mit vielen Vereinen nicht auf Augenhöhe", sagte Fach.

Das Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor wird aktuell für rund 11 Millionen Euro modernisiert. Pläne für einen Umbau des Stadions an gleicher Stelle mussten in der Sommerpause aus baurechtlichen Gründen gestoppt werden. "Ob wir diese Zeit, bis dieses neue Stadion kommt, in der Bundesliga überleben werden, kann ich nicht sagen", meinte Fach. "Es wird ja auch etwas getan in Sachen Renovierung. Ob es ausreicht, die Zeit zu überbrücken bis ein neues Stadion kommt, weiß ich nicht. Es ist mehr als schwierig."