Herrmann nimmt "Trainingsplan mit nach Hause"

Patrick Herrmann blickt wehmütig nach oben

Patrick Herrmann freut sich über die Bundesliga-Pause. Denn der Borusse will nach überstandener Verletzung wieder voll angreifen und sich mit vollem Elan auf die nächste Partie vorbereiten. Dabei sind Extraschichten vorprogrammiert. "Ich nehme entweder den Trainingsplan mit nach Hause oder ich komme sogar in den Borussia-Park und trainiere dort", so der 25-Jährige gegenüber dem "kicker".

Bei der 1:3-Niederlage in Freiburg erlitt der Flügelstürmer einen Muskelfaserriss in den Aduktoren und fiel einige Spiele aus. "Der Faserriss hat mir den Saisonbeginn ein bisschen versaut. Aber nach der Länderspielpause ist die Sache auch endgültig abgeschlossen", so der Rückkehrer. In der Champions League gegen den FC Barcelona, als die Borussia nach überzeugender Leistung am Ende knapp das Nachsehen hatte, durfte er schon wieder ein paar Minuten mitmachen.

Herrmann ist ehrgeizig, nachdem er schon in der vergangenen Saison wegen eines Risses im hinteren Kreuzband im linken Knie kaum auf dem Platz stehen konnte. Solche Rückschläge sind für Herrmann nichts Neues, allerdings warfen Verletzungen den Angreifer immer wieder zurück. "Plötzlich bist du wieder einen Schritt hintendran", erzählt der 25-Jährige weiter.

Für das nächste Ligaspiel gegen den Hamburger SV sei der zweimalige Nationalspieler aber wieder "voll da" und greift an: "Ich bin hungrig, ich will wieder spielen - und ich will auch wieder von Anfang an spielen", so Herrmann. Schließlich sei dies wichtig, "um richtig in seinen Rhythmus zu finden". Gut möglich, dass zu den bisher erst 22 Spielminuten in der Liga bald einige weitere hinzukommen.