Ibišević bei Hertha vor dem Absprung?

Vedad Ibišević (oben) liebäugelt mit einem Berlin-Abschied

Aubameyang, Chicharito, Lewandowski, Modeste - und Vedad Ibišević. Dieses Quintett bildet derzeit mit jeweils fünf Treffern die Spitze der Bundesliga-Torjägerliste. Der Hertha-Knipser ist der einzige der fünf, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Ob Ibišević diesen verlängert, ist ungewiss.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ziert sich der 32 Jahre alte Bosnier, die von seinem Arbeitgeber gewünschte Ausdehnung seines Kontraktes zeitnah fix zu machen. Stattdessen hätten sich der Berater des Stürmers und Herthas Manager Michael Preetz unlängst bei einem Treffen darauf geeinigt, dass eine Entscheidung erst im Winter fallen wird.

Der Hintergrund dieser aus Sicht der Berliner ungünstigen Verzögerung: Ibišević liebäugelt mit einem Abgang aus der Hauptstadt. Besonders das Ausland soll den nach seiner bitteren Stuttgarter Zeit bei der Alten Dame wiedererstarkten Angreifer reizen. Der als Bürgerkriegsflüchtling in der Schweiz und den USA aufgewachsene Ibišević denkt neben einer Rückkehr in seine ehemalige Wahlheimat Amerika offenbar auch über Offerten aus England und China nach. Einerseits, um zum Ende der Profikarriere hin noch einmal ein sportliches Abenteuer zu erleben. Andererseits aber auch wegen des lieben Geldes.

Drei Millionen Euro soll der frühere Hoffenheimer derzeit verdienen. Rund die Hälfte davon zahlt aufgrund eines ungewöhnlichen Vertragswerks sein Ex-Klub Stuttgart. Selbst wenn die derzeit auf Tabellenplatz zwei notierte Hertha den internationalen Wettbewerb erreichen sollte, müsste Ibišević bei einer Verlängerung womöglich Gehaltseinbußen hinnehmen.

Ibišević wechselte nach Stationen in den USA und Frankreich 2006 nach Deutschland. Nach einer Saison in Diensten von Alemannia Aachen schloss er sich 1899 Hoffenheim an. Im Kraichgau verbrachte er vier Jahre, eher es ihn nach Stuttgart verschlug. Seit August letzten Jahres schnürt der als Heißsporn bekannte 1,88-Meter-Mann die Fußballschuhe für Hertha BSC.