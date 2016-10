Gündoğan ist fit und zurück aus der "Hölle"

Gündoğan (Mitte) ist fit für das Spiel am Samstag

İlkay Gündoğan kehrt nach fast einem Jahr ins DFB-Team zurück. Bundestrainer Joachim Löw verbindet mit seinem Comeback große Hoffnungen.

Gündoğan zupfte sich immer mal am rechten Ohr, doch dieser leichte Anflug von Verlegenheit täuschte nicht über den Gesamteindruck hinweg: Der England-Legionär fühlt sich nach seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft im Kreise der Weltmeister gleich wieder pudelwohl. "Es ist extrem schön, wieder dabei zu sein", sagte Gündoğan am Donnerstag nach seinem ersten Training in DFB-Kluft seit fast einem Jahr. Diese, wie auch einige weitere Antworten, untermalte er mit einem Lächeln.

Nur, als er auf seine lange Leidenszeit angesprochen wurde, verdunkelte sich sein Gesicht etwas. "Wenn man so lange raus war, stellt man sich selbst die Frage, ob es noch mal 100 Prozent auf so ein Niveau reicht", sagte Gündoğan am Friedrich-Ebert-Damm in der Niederlassung eines DFB-Sponsors, "aber", so betonte er, "ich habe nie meinen Mut verloren". Und so hat er sich nach zwei langwierigen Verletzungen an Rücken und Knie, die ihn sowohl um den WM-Triumph 2014 als auch die EM-Teilnahme gebracht hatten, wieder heran. Erst in Dortmund, dann bei seinem neuen Klub Manchester City, jetzt beim DFB.

"Er hat enormes Potenzial"

Dort, das machte Gündoğan deutlich, will er in große Fußstapfen treten. Das Erbe des abgetretenen Kapitäns Bastian Schweinsteiger traue er sich zu, sagte er, und fügte selbstbewusst an: "Ich will mein Spiel, das nicht unbedingt das ist von Bastian, durchziehen."

Genau darauf setzt auch der Bundestrainer. Gündoğan Comeback bedeute "nochmal eine Qualitätssteigerung" für die Mannschaft, sagte Joachim Löw in Hamburg, und lobte "Technik, Übersicht, Spielintelligenz und Kreativität" des Mittelfeldspielers geradezu überschwänglich: "Er wird ein belebendes Element sein." Zumal Gündogan die Erkältung, die seine Teilnahme am ersten Training am Mittwochabend verhindert hatte, überwunden hat.

Auf Gündoğans Position in der defensiven Schaltzentrale ist nur Toni Kroos gesetzt, Sami Khedira gilt daneben als erster Anwärter auf die zweite Planstelle. Ein Gündoğan in Topform darf sich jedoch nicht erst nach Löws Eloge Hoffnung machen, auf Sicht zum festen Kroos-Partner zu werden. Auch, weil er mit 25 Jahren jünger ist als Khedira (29). "Er hat enormes Potenzial", sagte Teammanager Oliver Bierhoff, "ist unheimlich reif für sein Alter und wird bei City weiter reifen".

"Man leidet mit ihm"

Wegen all der körperlichen Probleme hat Gündoğan in den vergangenen drei Jahren gerade einmal acht Länderspiele bestritten. Er sei durch die "Hölle" gegangen, sagte er einmal. Seinen bislang letzten von insgesamt 16 DFB-Einsätzen (vier Tore) hatte er am 13. November 2015 beim von den Terroranschlägen in Paris überschatteten 0:2 in Frankreich. "Man leidet mit ihm", sagte Bierhoff.

Vorbei. Jetzt will Gündoğan "einfach nur den Moment genießen" und Fußballspielen. Wie bei City unter Pep Guardiola, der ihn trotz Verletzung als ersten Spieler für 27 Millionen Euro aus Dortmund geholt hatte. Peps Philosophie passe "perfekt zu meiner Art zu spielen", sagte Gündoğan. Genau wie die von Joachim Löw.