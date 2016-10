Özil und Sánchez fordern Monster-Gehalt

High Five: Alexis Sánchez (l.) und Mesut Özil wollen knapp 280.000 Euro Wochengehalt

Die Leistungsträger Mesut Özil und Alexis Sánchez stehen aktuell in Vertragsverhandlungen mit Arsenal. Beide sollen dabei rekordverdächtige Gehaltszahlungen fordern.

Wie "The Times" berichtet, wollen beide London-Stars für eine Vertragsverlängerung bis 2020 eine wöchentliche Entlohnung von umgerechnet knapp 283.000 Euro. In den Vorverhandlungen vor einem Jahr hatten beide noch knapp 80.000 Euro weniger gefordert. Ein möglicher Grund ist neben der ausbleibenden Londoner Transfer-Offensive in diesem Sommer, der schwache britische Wechselkurs, der durch den Brexit noch weiter fallen könnte.

Özil und Sánchez wären damit die bestbezahlten Profis im Kader der "Gunners". Die aktuellen Verträge der Ball-Virtuosen sind noch bis zum Sommer 2018 datiert. Trotz der Wucher-Forderungen besteht in den englischen Medien aber kaum Zweifel an der baldigen Vollzugsmeldung. Zu wichtig sind der gebürtige Gelsenkirchener und der quirlige Chilene für das Angriffsspiel von Arsenal.

Özil spielt seit drei Jahren für die Londoner. Der Ex-Schalker kam für 47 Millionen Euro aus Madrid in die englische Hauptstadt. Sánchez folgte ein Jahr später ins Emirates. In der vergangenen Saison musste man sich hinter Überraschungsmeister Leicester mit dem zweiten Platz in der Premier League zufrieden geben.