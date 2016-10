Wolfsburg bindet Nachwuchstalent

Justin Möbius freut sich über den ersten Profi-Vertrag

VfL Wolfsburg hat seinen Nachwuchsspieler Justin Möbius langfristig an den Verein gebunden und mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten, gilt der neue Kontrakt des offensiven Mittelfeldspielers bis 2020. Möbius spielt zurzeit in der U23 des Klubs in der Regionalliga.

"Ich freue mich, dass wir mit Justin einen weiteren jungen, talentierten Spieler langfristig an den VfL binden konnten. Er ist schon in der U19 positiv aufgefallen, und auch seine Entwicklung jetzt in der U23 sowie in den Trainingseinheiten bei den Profis geht in eine gute Richtung", sagte VfL-Trainer Dieter Hecking.

Für den jungen Möbius selbst gehe "ein Traum in Erfüllung". Justin Möbius kam 2011 von Tennis Borussia Berlin zum VfL Wolfsburg und durchlief ab der U15 alle Jungedmannschaften der Wölfe. Seit diesem Jahr spielt der gebürtige Berliner, der sowohl zentral als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, in der Regionalliga-Mannschaft von Valérien Ismaël und absolvierte bislang 10 Spiele, wobei er vier Tore erzielen konnte.