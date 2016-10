DFB spielt vor ausverkauftem Haus

Die deutsche Nationalmannschaft hofft in Hamburg auf volle Ränge

Der DFB rechnet für das WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien am Samstag in Hamburg mit einem ausverkauften Volksparkstadion. Rund 50.000 Tickets sind verkauft, "es gibt nur noch wenige Restkarten", sagte Pressesprecher Jens Grittner am Donnerstag.

In Hamburg sahen die Zuschauer zuletzt zwei Freundschaftsspiele der deutschen Nationalmannschaft und waren alles andere als begeistert. In Erinnerung an das Pfeifkonzert im Oktober 2005 beim 1:0 gegen China sagte Teamchef Oliver Bierhoff: "Es gab in Hamburg hier und da auch Pfiffe. Es liegt an uns, die Zuschauer von Anfang an mitzunehmen". Auch beim Freundschaftsspiel 2014 gegen Polen, das mit 0:0 endete, hagelte es Kritik aus Hamburg. Damals fehlten die großen Stars, wohingegen Löw gleich zwölf Debütanten die Chance gab.

Für die Begegnung gegen Nordirland am Dienstag (beide 20:45 Uhr/RTL) in Hannover sind bisher 34.000 Tickets abgesetzt worden.