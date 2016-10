Broich will nochmal die Liga "rocken"

Thomas Broich steht vor seiner siebten Spielzeit in Australien

Thomas Broich erlebt seinen mittlerweile dritten Frühling in Down Under. Vor seiner vermutlich letzten Saison will es der mittlerweile 35-Jährige aber nochmal wissen.

"Ich muss ehrlich sagen: Als Meister abzutreten wäre verdammt sexy! Wenn wir noch mal die Liga rocken könnten, das wäre natürlich der krönende Abschluss. Wie realistisch das ist, sei dahingestellt", gab sich Thomas Broich vor dem australischen Saisonstart am Freitag im "kicker"-Interview optimistisch.

Mittlerweile steht für Broich vor allem der Spaß im Vordergrund. "Ich verspüre keinen Druck, sondern einfach nur Lust. Ich habe hier schon einiges erreicht, muss nichts mehr beweisen. Aber ich spüre noch dieses Feuer. Schauen wir mal, wie oft das in meinem Alter noch möglich ist. Ich würde mir wünschen, dass ich ab und zu noch einen raushaue", blickt der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag 2017 ausläuft, dem Saisonstart gelassen entgegen.

Ob es tatsächlich seine letzte Profi-Saison wird, steht aber in den Sternen: "Noch ist es offen. Es ergibt keinen Sinn, wenn man sich einen Kopf macht und Pläne schmiedet - am Ende kommt doch wieder alles anders. Ich will mir keine Limits setzen. Ich bin hier so was von happy! Ich fühle mich auch nach sechs Jahren immer noch wie im Urlaub."

Rückkehr nach Deutschland?

Konkrete Pläne für seine Zeit nach der Karriere hat der Ex-Gladbacher, der früher auf den Spitznamen "Mozart" hörte, aber noch nicht. "Vielleicht etwas mit Coaching. Ich könnte mir vorstellen, in dem Bereich richtig Gas zu geben. Meine Lizenzen zu machen und dort weiterzumachen. Die Lizenzen würde ich natürlich in Deutschland machen, weil das wohl die beste Ausbildung ist", so Broich.

Der Mittelfeldstratege feierte mit seinem Klub Brisbane Roar dreimal die australische Meisterschaft. Außerdem wurde der 87-fache Bundesligaspieler zweimal zum Spieler des Jahres gewählt. Seinen fluchtartigen Wechsel vor sechs Jahren vom 1. FC Nürnberg nach Australien bezeichnet Broich selbst als "Sprung ins Ungewisse". Ein Sprung, der sich mittlerweile mehr als ausgezahlt haben dürfte.