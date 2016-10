FCI verliert Test gegen Würzburg

Nächste Pleite für den FCI (in schwarz)

Auch die Länderspielpause hat dem kriselnden FC Ingolstadt nicht das ersehnte Erfolgserlebnis gebracht. Schlimmer noch: Der in der Bundesliga nach sechs Spieltagen noch sieglose Klub hat eine weitere Niederlage kassiert.

(90') Das war's hier aus Roth. Unsere #Schanzer unterliegen @fwk_1907 mit 1:2. Das Tor für die #Schanzer erzielte Sonny #Kittel. — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) 6. Oktober 2016

In einem Test gegen Zweitliga-Überraschungsteam Würzburger Kickers unterlag das Team von Markus Kauczinski am Donnerstag in Roth mit 1:2 (1:1).

Felix Müller (5.) hatte den Tabellenfünften der 2. Bundesliga früh in Führung gebracht, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch den frisch genesenen Sonny Kittel (75.) erzielte Valdet Rama (83.) den Siegtreffer für die Hollerbach-Truppe.

FC Ingolstadt 04: Hansen – Levels (46. Groß), Brégerie, Wahl (70. Matip), Jung – Multhaup, Roger (46. Hartmann), Christiansen (70. Kittel), Morales (85. Rinderknecht) – Leipertz (73. Watanabe), Lex (80. Ammari)