Nürnberg weiter tief in den roten Zahlen

Keine guten Neuigkeiten auf der FCN-Mitgliederversammlung

Der 1. FC Nürnberg hat in seiner zweiten Saison in der 2. Bundesliga weitere Verbindlichkeiten angehäuft und ist nun mit 17,7 Millionen Euro verschuldet.

Das waren zum Stichtag 30. Juni 1,5 Millionen Euro mehr als noch im Jahr zuvor, wie die Franken bei ihrer Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag bekanntgaben. Für einen großen Verein wie Nürnberg ist die 2. Liga weiterhin finanziell heikel. "Die Lage bleibt schwierig", erklärte Finanz-Vorstand Michael Meeske. "Wir haben viele kleine Schritte in die richtige Richtung gemacht, aber der große Befreiungsschlag ist ausgeblieben."

Der Jahresfehlbetrag zum Ende der Saison 2015/16 betrug 1,9 Millionen Euro. Dadurch erhöhte sich der Gesamt-Fehlbetrag, der nicht durch Vereinsvermögen gedeckt ist, auf 5,1 Millionen Euro (2015: 3,2 Mio).

Lizenz nicht gefährdet

Demgegenüber stünden stille Reserven des Clubs in ausreichender Höhe, hieß es vor der Mitgliederversammlung am Abend. Die Nürnberger gehen davon aus, zum Ende des Kalenderjahres 2016 einen Fehlbetrag vorzuweisen, der keine Folgen für die Lizenzierung durch die DFL hat.

"Für das Geschäftsjahr 2016/17 plant der 1. FC Nürnberg mit einem ausgeglichenen Etat", kündigte Meeske an. Er betonte aber, dass der Verein weiter unter Druck stehe, auf dem Transfermarkt Geld einzunehmen.

Der Umsatz in der abgelaufenen Spielzeit, als die Nürnberger erst in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatten, ging um 1,0 Millionen Euro zurück und betrug nur noch 46,2 Millionen. Zum Vergleich: 2013/14 hatte Nürnberg noch 64,4 Millionen eingenommen.