Österreich teilt sich mit Wales Punkte

Marko Arnautović egalisiert zwei Mal einen Rückstand der Österreicher

Österreichs Nationalteam kam im zweiten Spiel der WM-Qualifikation für Russland 2018 gegen Wales zu einem 2:2-Remis. Marko Arnautović erzielte vor 44.200 Zuschauer im Wiener Ernst Happel Stadion in einer über weite Strecken lebhaften Partie beide Treffer für Rot-Weiß-Rot (28., 48.). Joe Allen (22.) und ein Eigentor von Kevin Wimmer (45.) hatten die Waliser jeweils in Führung gebracht.

Österreichs Teamchef Marcel Koller hatte bei seiner Startformation gegenüber dem 2:1-Sieg in Georgien zum Auftakt der WM-Qualifikation für die Endrunde 2018 in Russland zwei Änderungen vorgenommen. Marcel Sabitzer ersetzte den verletzten Martin Harnik auf dem rechten Flügel. Darüber hinaus gab er Kevin Wimmer gegenüber Markus Suttner als Linksverteidiger den Vorzug - durchaus eine Überraschung.

Wiewohl der umtriebige Gareth Bale im Verbund entschärft werden sollte, war der Tottenham-Reservist bei seinem fünften Teameinsatz auserkoren, es bevorzugt mit dem Superstar der Waliser aufzunehmen. Zuletzt hatte Wimmer beim 1. FC Köln in der Aufstiegssaison 2013/2014 auf dieser Position gespielt. Der walisische Teamchef Chris Coleman setzte indes auf Bewährtes und damit auf exakt jene Elf, die zum Auftakt daheim über Moldau ein 4:0 eingefahren hatte.

Almer war sofort hellwach

Während sich Bale zunächst auf den linken Flügel verabschiedete, um der Bewachung zu entgehen, kam Wimmer per Kopf immerhin zu Österreichs erster Chance. Er scheiterte mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz an Wayne Hennessey (6.). Nur eine Minute später nötigte Gareth Bale Keeper Robert Almer zu einer Glanzparade. Nach einer Ecke landete der Ball beim Real Star, per Kopf lenkte er ihn auf das Gehäuse. Almer drehte die Kugel gerade noch über die Latte.

Gewarnt durch die Möglichkeiten drosselten beide Teams etwas das Tempo. Vor allem Österreich war vor allem um Kontrolle bemüht, riskierte gegen die dichte Fünferkette der Waliser wenig. Ausgerechnet in dieser kamen die Gäste aus Wales zum Tor. Joe Allen zog freistehend nach einer unzureichend geklärten Bale-Flanke aus gut 20 Metern ab und ließ Almer keine Chance (22.).

Marko Arnautović fand in der 28. Minute die adäquat schnelle Antwort auf das Tor seines Teamkollegen bei Stoke City und traf ebenfalls. David Alaba sorgte mit einem weiten Heber für die mustergültige Vorlage, Arnautović nickte per Kopf unter den herauseilenden Hennessey hindurch zum Ausgleich ein.

Arnautović war es auch, der wenig später mit einem Pass in den Rückraum Zlatko Junuzović freispielte. Dessen flacher Distanzschuss (34.) konnte Hennessey weniger überraschen als eine Heriengabe von Florian Klein, die von einem Waliser auf das eigene Tor gelenkt wurde (38.), aber auch da war der Schlussmann von Crystal Palace auf dem Posten.

Kurz vor der Pause wurde Arnautović erneut bei Hennessey vorstellig und prüfte in Abseitsstellung den Keeper aus spitzem Winkel. Doch es waren die Waliser, die noch vor Seitenwechsel jubeln durften. Ein weiter Einwurf von Gareth Bale landete bei James Chester. Mehr angeschossen als pariert prallte der Kopfball von Almer zurück auf den bereits am Boden liegenden Kevin Wimmer und von dort wieder ins Tor (45.).

Arnautović gelingt erneut der Ausgleich

Das ÖFB-Team startete mit Elan in die zweite Halbzeit und belohnte sich bald selbst. Ein Freistoß von Junuzović aus 20 Metern war für Hennessey noch sichere Beute. Augenblicke später fing Arnautović ein ungenaues Zuspiel der Waliser im Spielaufbau ab. Österreichs umtriebigster Mann auf dem Feld stürmte auf den Gäste-Keeper zu und bezwang ihn mit einem Schuss in die lange Ecke (48.).

Die Österreicher erhielten den Druck auf Wales weiter aufrecht. Ein Kopfball von Marc Janko verfehlte das Ziel (55.), Die Gäste taten sich zunächst schwer für Entlastung zu sorgen. Chris Coleman brachte mit David Edwards für den angeschlagenen Torschützen Allen eine neue Kraft im zentralen Mittelfeld. Auch Kollers erster Wechsel war erzwungen: Tormann Robert Almer musste verletzt raus, für ihn kam Ramazan Özcan.

Für den Leverkusen-Tormann wurde es erstmals brenzlig als erneut Chester nach einem Corner zum Kopfball kam. Diesmal setzte er ihn aber über die Querlatte (69.). Zwischenzeitlich hatte sich das ÖFB-Team ebenfalls durch Standards bemerkbar gemacht, war letztlich aber zu harmlos geblieben. Bei Vorstößen von Arnautović und Janko hatte das Team um den türkischen Referee Cüneyt Çakir jeweils zu Recht auf Abseits entschieden.

Özcan konnte sich auch auszeichnen

Zu Beginn der Schlussviertelstunde konnte sich Özcan auszeichnen, indem er einen Stanglpass entscheidend ablenkte nachdem Bale am Flügel Alaba überlaufen hatte. Beide Teams wollten sich mit einem Remis nicht zufrieden geben. Bei Wales kam mit Robson-Kanu für Vokes ein frischer Stürmer, Alessandro Schöpf ersetzte bei den Hausherren Junuzović.

Arnautović fand bei einem Doppelpass mit Neuling Schöpf gleich eine ideale Anspielstation und den Weg in des Gegners Strafraum. Den Abschluss verzog der bereits zweifache Torschütze jedoch deutlich (82.). Wenig später war es dann Schöpf selbst, der zentral an der Strafraumgrenze abzog, aber an Hennessey scheiterte (86.).

Debüt für Schaub

In den Schlussminuten verhalf Koller Arnautović zum Sonderapplaus und nahm ihn vorzeitig vom Platz. Gleichzeitig feierte der in Deutschland geborene Louis Schaub sein Debüt im österreichischen Nationalteam. Es blieb beim 2:2 und damit bei einem Punktgewinn, den sich beide Teams hart erarbeitet hatten.

Weiter geht es für das ÖFB-Team bereits am kommenden Sonntag (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) auswärts in Belgrad gegen Serbien, das im Parallelspiel der Gruppe D in Moldau klar mit 3:0 siegte. Irland gewann daheim gegen Georgien 1:0. Somit halten nach dem zweiten Spieltag gleich vier Teams bei vier Zählern. Nur Moldau und Georgien sind noch ohne Punkte.

Sebastian Kelterer