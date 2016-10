Wade macht Almer zum Fragezeichen

Robert Almer hielt gleich zu Beginn einen Kopfball von Gareth Bale

Gegen Wales musste ÖFB-Teamkeeper Robert Almer vorzeitig vom Feld. Der lädierte Wadenmuskel macht einen Einsatz am Sonntag (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen Serbien fraglich.

"Wir haben das wieder so gespielt wie in der EM-Quali. Aggressiv nach vorne, wir hatten viele Ballgewinne, nicht mehr so viele Abspielfehler", zog Robert Almer nach Österreichs 2:2 in der WM-Qualifikation gegen Wales Bilanz. "Auch wenn es nur ein Punkt war, es war ein Schritt in die richtige Richtung."

Von sich selbst konnte Almer dies nicht behaupten. Dabei hatte mit einer Weltklasse-Parade nach einem Kopfball von Gareth Bale alles so gut begonnen. Machtlos beim ersten Gegentor, etwas unglücklich beim zweiten, letztlich war es aber der eigene Körper, der dem Keeper einen unschönen Abend bescherte.

Bereits in Halbzeit eins wurde Robert Almer von Wadenproblemen geplagt. In der Halbzeit wurden die Physiotherapeuten bemüht. Irgendwie durchspielen lautete die Devise, aber nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit war klar: Geht nicht. "Der Muskel hat zugemacht", erklärte Almer, "Ich glaube aber nicht, dass es ein Faserriss ist."

Daher ist auch noch unklar, ob Almer am kommenden Sonntag in Belgrad nicht vielleicht doch mit von der Partie sein kann. "Wir haben eine sehr gute medizinische Abteilung und werden mit allen Mitteln was versuchen", blieb der erst unlängst von einer Adduktorenzerrung genesene Austria-Tormann zuversichtlich.

Sollte ÖFB-Teamchef Marcel Koller vor der Abreise am Samstag auf Nummer sicher gehen wollen und einen Ersatz nachnominieren wollen, kann er nur theoretisch aus zwei Torleuten auf der Abrufliste wählen. Neben dem achtfachen Teamspieler Heinz Lindner stünde nur Daniel Bachmann parat. Der weilt allerdings mit dem U21-Team wegen der EM-Qualifikation auf den Färöer.

