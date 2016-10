Boateng vs. Lehmann: "Sollte sachlich bleiben"

Jérôme Boateng hat Jens Lehmann in die Schranken gewiesen

Jérôme Boateng hat Jens Lehmann für dessen TV-Kritik an Mario Götze zurechtgewiesen. Mit Blick auf das anstehende WM-Qualifikationsspiel wünscht sich der Abwehrchef zudem mehr Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor.

"Man sollte mit Kritik an einzelnen Spielern immer verantwortungsvoll umgehen. Ich glaube nicht, dass Herr Lehmann immer überragend gespielt oder nie einen Fehler gemacht hat. Kritik gehört dazu, aber wie gesagt, man sollte sachlich bleiben", sagte Boateng in der "Bild" angesprochen auf die harsche TV-Kritik des Ex-Nationaltorhüters an Mario Götze.

Außerdem äußerte sich der 28-Jährige relativ nüchtern zu seinem kriselnden Ex-Klub, dem Hamburger SV. "Ja, na klar habe ich noch ein Auge drauf. Aber Mitleid ist nicht angebracht. Ich wünsche mir natürlich, dass sie besser dastehen und dass es aufwärts geht", sagte der Bayern-Star, der insgesamt drei Jahre für die Hamburger aktiv war.

"Kaltschnäuzigkeit fehlt"

Für die DFB-Elf wünscht sich der Abwehrchef vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Tschechien mehr Ruhe und Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor. "Konzentration vor dem Tor ist genauso wichtig wie Konzentration in der Abwehr. Die Offensivspieler machen das ja nicht mit Absicht. Da fehlt vielleicht manchmal ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit und die letzte Entschlossenheit", so Boateng.

Die EM-Analyse von Bundestrainer Joachim Löw und seinem Team hatte zuletzt ergeben, dass der Weltmeister zu viele Chance für ein Tor benötigt. Nach dem Ausfall des Wolfsburgers Mario Gomez dürfte gegen die Tschechen wieder Mario Götze vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund als "falsche Neun" auflaufen.