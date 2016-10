Fix! Wieses Wrestling-Debüt steht fest

Tim Wiese freut sich auf seinen ersten richtigen Kampf

Das Warten hat ein Ende: Der ehemalige Nationaltorwart und Bundesliga-Profi Tim Wiese geht also bald in den Ring. Der 34-Jährige wird am 3. November in der Münchener Olympiahalle einen Kampf bestreiten.

Wiese wird dabei zusammen mit den WWE-Stars Cesaro und Sheamus gegen das Tag-Team "Shining Stars" mit Bo Dalles kämpfen. "Wahnsinn, so ein großartiges Match bei meinem ersten WWE Auftritt. Ich habe hart für diesen Augenblick gearbeitet und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Cesaro und Sheamus in den Ring zu steigen", so Wiese der der Verkündung durch den Weltverband.

Jetzt geht's los! 💪 Mit meinen Buddys @WWESheamus und @WWECesaro in einem Team kann kommen wer will 👊 https://t.co/hKEuYdvA5G — Tim Wiese (@Tim_Wiese) 7. Oktober 2016

Wiese ist für den Kampf schon jetzt guter Dinge: "Jetzt geht's los! Mit meinen Buddys Sheamus und Cesaro in einem Team kann kommen wer will", so der Ex-Torwart über Twitter. Zuvor wurde der mittlerweile 129 Kilogramm schwere Wiese persönlich von Paul "Triple H" Levesque, dem vierzehnmaligen WWE World Heavyweight Champion zum Training eingeladen. "Ich weiß, dass Tim als ehemaliger Leistungssportler alles mitbringt, was es braucht, um sich auf ein Ziel zu fokussieren und dann alles zu geben, um es zu erreichen", wird Levesque bei "WWE Deutschland" zitiert.

Levesque ist sich sicher, dass der Kampf ein voller Erfolg werden wird: "Für die WWE Fans in Deutschland wird es mit Tim, Cesaro und Sheamus ein einmaliges Erlebnis werden. Ich bin mir sicher, dass sie das Dach von der Halle fegen werden, sobald das Match beginnt. Das wird großartig."

Vor zwei Jahren überraschte der Ex-Nationaltorhüter mit einem Auftritt bei einem WWE-Event in Frankfurt und kündigte seine neue Karriere als Wrestler an. Nun folgt also der erste Schritt - ob Wiese bei den Folgekämpfen in Oberhausen (8. November) und Berlin (9. November) in den Ring geht, ist allerdings noch nicht bekannt.