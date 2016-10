Arnautović hadert mit verpasstem Sieg

Marko Arnautović glänzte als zweifacher Torschütze

Für Marko Arnautović war sein Doppelpack beim 2:2-Remis im WM-Qualifikationsspiel gegen Wales nur ein schwacher Trost. Angesichts des Punkteverlusts gegen den EM-Semifinalisten hielt sich die Freude des 27-Jährigen am Donnerstagabend in Wien in engen Grenzen.

"Das war natürlich unverdient, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben", betonte der Legionär von Stoke City. Österreichs Leistung sei durchaus ansprechend gewesen. "Aber wir müssen drei Punkte holen", stellte Arnautović, der nun bereits bei 13 Länderspiel-Toren hält, klar. Der Gegentreffer zum 1:2 lag ihm noch im Magen. "Durch einen Einwurf das zweite Tor zu bekommen, das war Wahnsinn. Zirkus!"

Danach aber habe man den Walisern die Schneid abgekauft. "Sie haben dann gesehen, dass wir eine Mannschaft sind, die nie aufgibt. Bis zum 2:2 haben wir nur auf ein Tor gespielt", so Arnautović. Er glänzte zum dritten Mal in seiner Teamkarriere als zweifacher Torschütze in einer Partie - zuvor war ihm dieses Kunststück beim 3:0-Sieg am 8. Oktober 2010 gegen Aserbaidschan und beim 3:2-Erfolg am 1. Juni 2012 gegen die Ukraine gelungen.

Bei seinem ersten Tor profitierte der 57-fache Internationale von einem optimalen Pass von David Alaba. "Ich habe kurz im Augenwinkel gesehen, dass der Goalie rauskommt und probiert, den Ball runterzuköpfeln. Das war eine überragende Vorlage von David."

Beim 2:2 nutzte er einen schweren Patzer der Waliser. "Wir haben gewusst, dass sie nicht die Besten beim Rausspielen sind. Durch unser Pressing ist dann auch der Fehler zum zweiten Tor entstanden", sagte der Offensivspieler, für den nun am Sonntag in Belgrad eine besondere Partie auf dem Programm steht. "Ich habe fast meine ganze Familie in Serbien, daher wird es natürlich ein emotionale Partie für mich. Aber es ist ein Spiel wie jedes andere."

