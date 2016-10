UEFA sperrt Eremenko für 30 Tage

Keine guten Nachrichten für Roman Eremenko

Die UEFA hat den finnischen Nationalspieler Roman Eremenko vorerst für 30 Tage gesperrt. Laut Medienberichten soll der Profi von CSKA Moskva wegen der Einnahme von Snus, einem in Skandinavien gebräuchlichen Tabak-Ersatz, bestraft worden sein.

Eremenko war bei der 2:3-Niederlage der Finnen im WM-Qualifikationsspiel auf Island am Donnerstagabend nicht zum Einsatz gekommen und verließ nun das Nationalteam. CSKA muss auch in der Champions League gegen AS Monaco auf den 29-Jährigen verzichten. Der Fall soll vor dem UEFA-Disziplinarkomitee noch genauer behandelt werden.

apa/red