Weigl winkt Gehaltssprung beim BVB

Julian Weigl überzeugt weiterhin bei Borussia Dortmund

Julian Weigl ist aus dem Mittelfeld des BVB schon längst nicht mehr wegzudenken. Da auch andere Top-Vereine aus Europa die Fühler nach dem jungen Strategen ausstrecken, möchte der Vizemeister ein Zeichen setzen und den Vertrag verlängern. Und das zu deutlich höheren Bezügen.

"Wir wollen der hervorragenden Entwicklung von Julian folge leisten und haben den Wunsch, ihn langfristig an unseren Verein zu binden", so Sportdirektor Michael Zorc zur "Bild"-Zeitung. Allerdings sei der BVB "nicht unter Zeitdruck", da sich der 21-Jährige "extrem wohl" fühle.

Weigl könnte sich in Zukunft über eine deutliche Steigerung seiner Bezüge freuen dürfen. Bislang soll der Ex-1860er 1,5 Millionen Euro verdienen - nach der Vertragsverlängerung könnte er bis zu vier Millionen inklusive Prämien einstreichen.

Damit reagieren die Dortmunder Verantwortlichen zum einen auf die konstant guten Leistungen des Mittelfeldspielers, der nach sechs Spieltagen in der Bundesliga mit einem Spitzenwert von 91,6 Prozent erfolgreicher Pässe an seine Debüt-Saison beim BVB nahtlos anknüpft. Zum anderen weiß man im Ruhrgebiet, dass zahlreiche Top-Klubs Julian Weigl unter Vertrag nehmen wollen. Nach einer Anfrage von Paris Saint-Germain soll englischen Medienberichten zufolge nun auch Manchester City an einer Verpflichtung interessiert sein. Weigls aktueller Vertrag bei den Schwarz-Gelben geht noch bis 2019.