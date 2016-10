Essen lange ohne Dallmann

Linda Dallmann fällt für rund einen Monat aus

Frauen-Bundesligist SGS Essen muss mindestens vier Wochen ohne Neu-Nationalspielerin Linda Dallmann auskommen.

Wie der Tabellenzweite nach Untersuchungen am Donnerstag mitteilte, hat die Offensivspielerin einen Mittelfußbruch erlitten. Dallmann absolvierte unter der neuen Bundestrainerin Steffi Jones in der EM-Qualifikation im September in Russland und Ungarn ihre ersten beiden Einsätze in der A-Nationalmannschaft.