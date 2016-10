Baumann will Mertesacker zu Werder lotsen

Per Mertesacker ist in der Bundesliga heiß begehrt

Der Vertrag von Per Mertesacker bei Arsenal läuft zum Saisonende aus. Der Routinier hatte seine Zukunft zuletzt offen gelassen. Nach Hannover 96 will jetzt auch Werder Bremen den Ex-Nationalspieler in die Bundesliga locken.

"Ich könnte mir Per bei Werder gut vorstellen", räumte Bremen-Manager Frank Baumann gegenüber der "Bild" ein und ergänzte vielsagend: "Im Zuge des Transfers von Serge haben wir uns auch über seine Zukunft unterhalten." Demnach locken die Bremer mit einem besonderen Angebot. Bei Werder könnte der 32-Jährige in Anschluss an seine Karriere ein bundesweit einmaliges 18-monatiges Trainee-Programm im Management absolvieren. Das Umfeld ist dem Abwehr-Mann ohnehin schon bestens vertraut. Bereits von 2006 bis 2011 bestritt der Veteran 219 Spiele für die Norddeutschen.

Neben Bremen buhlt auch Hannover 96 um die Gunst des Weltmeisters von 2014. "Alle wissen, was Hannover für Per bedeutet, und vielleicht können wir ihn noch mal für 96 begeistern", ließ 96-Geschäftsführer Martin Bader zuletzt verlauten. Eine Rückkehr in die Bundesliga scheint somit nicht unwahrscheinlich. Mertesacker selbst sagte kürzlich im "kicker": "Ich stelle mir vor, welche Perspektiven sich für mich und die Familie auftun können, auch in Deutschland."

Momentan laboriert der Abwehr-Hüne an einer schweren Knieverletzung. Mertesacker wird voraussichtlich noch bis zum Ende des Jahres ausfallen. Im Sommer 2011 war der Innenverteidiger für knapp 11 Millionen Euro zum FC Arsenal gewechselt. Bei den "Gunners" absolvierte Mertesacker bisher über 200 Pflichtspiele. 2014 und 2015 konnte der 104-fache Nationalspieler den FA-Cup gewinnen.