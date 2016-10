Löw verzichtet auf Experimente

Joachim Löw verzichtet gegen Tschechien auf Experimente

Keine Überraschungen beim Weltmeister: Joachim Löw setzt im vermeintlichen Topspiel der WM-Qualifikation am Samstag in Hamburg gegen Tschechien auf seine erfahrenen Stammkräfte.

Im Vergleich zum erfolgreichen Auftakt in Oslo gegen Norwegen (3:0) wird es nur eine Veränderung geben: Der nach überstandener Verletzung zurückgekehrte Abwehrchef Jérôme Boateng wird in der Innenverteidigung Benedikt Höwedes ersetzen.

Damit vertraut Löw in der Defensive einem fast reinen Bayern-Block. Vor Kapitän Manuel Neuer im Tor verteidigen überdies der Münchner Joshua Kimmich rechts und dessen Klubkollege Mats Hummels im Zentrum. Der Kölner Jonas Hector links ist der einzige deutsche Defensivspieler, der nicht beim Rekordmeister beschäftigt ist.

Gündoğan winkt Startelf gegen Nordirland

Davor agieren der ehemalige Bayern-Profi Toni Kroos und Sami Khedira, der den Vorzug vor dem zurückgekehrten İlkay Gündoğan erhält. "Wir beginnen mit Sami Khedira und Toni Kroos im zentralen Mittelfeld, das ist am ehesten eingespielt", sagte Löw. Am Dienstag gegen Nordirland in Hannover "könnte ich mir gut vorstellen, dass İlkay von Anfang an spielt."

Die offensive Dreierreihe bilden Thomas Müller, Mesut Özil und Julian Draxler. Im Sturmzentrum wird Mario Götze in Abwesenheit des verletzten Torjägers Mario Gomez als "falsche Neun" agieren.

Löw hatte sich bereits bei der Nominierung gegen Experimente entschieden und auf Neulinge verzichtet. In den "wichtigen Spielen" gegen die Tschechen sowie Nordiren soll sein "Stamm" (Löw) die nächsten Siege holen. "Ich gehe davon aus, dass wir die Punkte einfahren. Die klare Zielvorgabe heißt: sechs Punkte für uns", sagte Löw. Die Mannschaft mache einen "guten Eindruck" und wirke "sehr konzentiert", so der Bundestrainer.

Engagement als Vereinstrainer möglich

Nach dem Ende seiner Amtszeit als Bundestrainer kann sich Löw durchaus einen Job als Vereinstrainer vorstellen - allerdings nicht mehr in der Bundesliga. "Ich kenne die Bundesliga seit zwölf Jahren, bin permanent dort unterwegs und habe alles gesehen. Aber im Ausland könnte es mich zu einem gegebenen Zeitpunkt reizen, Vereinstrainer zu sein", so der Nationaltrainer.

Löws Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund läuft noch bis zur WM 2018 in Russland, "irgendwann mal jetzt" will er mit dem Verband um Präsident Reinhard Grindel über die weitere Zukunft sprechen. Er wisse um Grindels Wunsch, die Zusammenarbeit weiter auszudehnen, sagte Löw: "Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und bisschen nach vorne denken. Wann, weiß ich nicht."

Er hätte jedoch auch "kein Problem damit, ins Turnier zu gehen ohne weiteren gültigen Vertrag", wie es ja bereits bei der WM 2010 der Fall gewesen war.