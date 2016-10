Atlético verlängert mit seinem Kapitän

Gabi bleibt Atlético noch ein Jahr länger erhalten

Spaniens Tabellenführer Atlético Madrid hat eine wichtige personelle Weichenstellung für die mittelfristige Zukunft vorgenommen: Kapitän Gabi verlängerte seinen Vertrag bei den Rojiblancos bis 2018.

Bisher war das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers bis 2017 gültig gewesen. Der 33-Jährige wird das Team damit auch als Spielführer in die erste Spielzeit im neuen Stadion führen. Dieses wird der Meister von 2014 vor der kommenden Saison beziehen.

"Der Umzug ist eine große Herausforderung und eine neue, aufregende Phase für den Verein", sagte Gabi. "Kapitän der Mannschaft zu diesem geschichtsträchtigen Zeitpunkt zu sein, mach mich stolz. Es war schon als Kind immer mein Traum, für Atlético zu spielen. Deswegen bin ich sehr glücklich, noch ein weiteres Jahr hier zu verbringen."

Gabi stammt aus der Jugend Atléticos, spielte aber in der Saison 2004/2005 auf Leihbasis beim FC Getafe sowie zwischen 2007 und 2011 bei Real Saragossa. Dann kehrte er zu seinem Heimatklub zurück. Dort etablierte er sich schnell als Leistungsträger und übernahm ein Jahr später die Kapitänsbinde. Insgesamt hat der defensive Mittelfeldspieler 367 Einsätze in der Primera División in seiner Vita stehen.