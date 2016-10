Werder "mehrere Wochen" ohne Drobný

Jaroslav Drobný fehlt Werder lange

Bittere Nachrichten für Werder Bremen: Der Tabellen-15. der Bundesliga muss mehrere Wochen auf Torhüter Jaroslav Drobný verzichten.

Bei der in der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel der tschechischen Nationalmannschaft am Samstag gegen Deutschland erlittenen Verletzung handelt es sich um einen Bruch der Elle im Handgelenksbereich und einen kleinen Bruch im Handwurzelbereich. Das ergab die Untersuchung am Freitagvormittag.

"Die Hand wird jetzt geschient und ruhig gestellt, anschließend müssen wir abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft", sagte Torwart-Trainer Christian Vander: "Es sieht danach aus, dass er uns mehrere Wochen fehlen wird, aber wer Jaroslav kennt, der weiß, dass er immer alles gibt, um so schnell wie möglich wieder im Tor zu stehen."

Drobný hatte die Verletzung im Training der tschechischen Nationalmannschaft erlitten und musste daraufhin die Länderspielreise abbrechen. Der Routinier, bei den Hanseaten vor Saisonbeginn eigentlich als Ersatzmann für Felix Wiedwald verpflichtet, hatte seinen zehn Jahre jüngeren Rivalen noch unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Viktor Skripnik als Nummer eins im Tor der Norddeutschen verdrängt. Auch beim neuen Werder-Coach Alexander Nouri ist Drobný erste Wahl.