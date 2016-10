DFB-Außenverteidiger: Die neue Paradeposition

Joshua Kimmich und Jonas Hector (l.) verhelfen der DFB-Elf zu neuer Stärke

Die defensiven Außen waren in der Nationalmannschaft über Jahre Problempositionen. Das hat sich nun geändert - dank Joshua Kimmich und Jonas Hector.

Es ist fast auf den Tag genau vier Jahre her, dass Joachim Löw über die Defizite eines gewissen Marcel Schmelzer sprach. Der Bundestrainer meinte im Oktober 2012 vor dem WM-Qualifikationsspiel in Dublin gegen Irland, er müsse nun mal gezwungenermaßen die nächsten Monate mit dem Außenverteidiger auskommen, es gebe keinen besseren, "ich kann mir ja keinen schnitzen". Heute, vier Jahre und zwei Turniere später, ist klar: Löw kann doch.

Die Fragen zu Löws vermeintlicher Problemzone auf den defensiven Außen sind zuletzt seltener geworden - auch, weil der Bundestrainer nach Jonas Hector für links mit Joshua Kimmich inzwischen auch für rechts erfolgreich geschnitzt hat. Sowohl der Kölner Hector als auch der Münchner Kimmich sind keine gelernten Außen. In ihren Klubs spielen sie, wenn sie verletzungsbedingt nicht wie Hector zu Saisonbeginn dazu gezwungen sind, nicht in der Abwehrreihe, sondern inzwischen im Mittelfeld.

Kimmich mutiert zum Torjäger

"Es ist völlig egal, wo ich spiele", sagte Kimmich vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag (ab 20:45 Uhr/RTL und im weltfussball-Liveticker) in Hamburg gegen Tschechien, "Hauptsache ich bin dabei." Dessen aber darf sich der 21-Jährige inzwischen sicher sein: Seit dem letzten EM-Gruppenduell mit Nordirland (1:0) hat er alle Länderspiele über die volle Distanz bestritten. "Er hat sich bei uns auf dieser Position ein bisschen festgespielt", sagte Löw am Freitag bei der Pressekonferenz, "er hat sie auch bei der EM trotz mangelnder Erfahrung auf dem internationalen Sektor richtig klasse ausgefüllt".

Löw schätzt, dass Kimmich nicht nur defensiv solide arbeitet, sondern auch der Offensive Wucht verleiht. "Er kann nach vorne viel Druck erzeugen. Die Aufgaben, die wir ihm stellen, bewältigt er sehr gut", sagte er. In dieser Saison fällt Kimmich immer wieder als Schütze wichtiger Tore auf, nach Hamburg kam er mit der Empfehlung von sechs Pflichtspieltreffern für Klub und DFB. Zum Vergleich: Die komplette Offensive mit Thomas Müller, Mario Götze und Kevin Volland hat fünf.

"Momentan springen mir die Bälle vor die Füße", sagte Kimmich, doch mit Glück hat sein Lauf wenig zu tun, das weiß er selbst recht gut. "Ich erkenne besser die Situationen, in denen ich vorne mit reingehen kann", meinte er. Kapitän Manuel Neuer lobte das "Nachgehen" des Youngsters dahin, wo der Gegner verwundbar ist, und Sami Khedira schwärmte von einem "großartigen Jungen".

Hector ein echter Dauerbrenner

Hector tut sich auf links etwas schwerer, den von Löw geforderten Gang zur Grundlinie anzutreten. Und doch: Der 26-Jährige ist der Stammspieler schlechthin in der Nationalelf. Er stand als einziger Akteur in allen 21 Spielen seit März 2015 auf dem Platz und bestritt alle 13 Pflichtspiele in diesem Zeitraum über die volle Distanz. Löw, der seit 2006 über 30 Spieler auf den defensiven Außen ausprobiert hat, schätzt vor allem die Solidität des Saarländers. "Ich mache keine Überdinge, schieße aber relativ wenige Böcke", sagte Hector.

Mit den Weltmeistern Benedikt Höwedes und Shkodran Mustafi hat der Bundestrainer weitere Alternativen in der Hinterhand, dazu kommen Youngster wie Emre Can, Benjamin Henrichs oder Lukas Klostermann. Es scheint, als könne Löw doch ganz ordentlich schnitzen.