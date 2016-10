Clyne schwärmt vom "lauten" Klopp

Nathaniel Clyne schwärmt von Jürgen Klopp

Liverpools Shootingstar Nathaniel Clyne hat den Einfluss von Trainer Jürgen Klopp auf ihn als Spieler in den höchsten Tönen gelobt und sich zum teils ausufernden Temperament des deutschen Übungsleiters geäußert.

"Man hat bei Klopp das Gefühl, dass er selber auf dem Spielfeld stehen will. Das sieht man besonders, wenn er ein Tor bejubelt. Er rennt dann die Linie rauf und runter", sagte Clyne gegenüber "goal.com" und lobte die daraus resultierende Extra-Motivation: "Wenn du als Spieler siehst, wie dein Coach so abgeht, dann treibt dich das noch mehr an."

Auch auf das vielzitierte "Gegenpressing" ist in Liverpool schon in die DNA übergegangen. "Seine Philosophie ist, dass wir immer wieder pressen sollen. Für diese Herangehensweise müssen wir wirklich fit sein. Aus diesem Grund trainieren wir in der Vorbereitung und in jedem Training hart. Jeder versucht sich reinzuhängen", beschreibt Clyne den Trainingsalltag.

Die "optimale Lösung"

Ein Leisetreter droht Klopp dabei aber auch in England nicht zu werden. "Er ist sehr laut! Wenn ich auf seiner Seite spiele, höre ich ihn ziemlich oft", verriet der Youngster. Ein Führungsstil der bei den "Reds" gut anzukommen scheint. So lobte auch Liverpool-Legende Jamie Carragher den "speziellen Trainer" in den höchsten Tönen. "Man hofft, dass ein Trainer wie er einem Titel bringt. Er ist die optimale Lösung und passt perfekt nach Liverpool", sagte die Ikone dem "liverpoolecho".

Nach sieben Spieltagen liegt der FC Liverpool nach fünf Siegen auf Platz vier. Für Carragher vor allem ein Verdienst des Ex-Dortmunders, der nicht nur ein "fantastischer Trainer", sondern auch ein "fantastischer Charakter" sei. Seit knapp einem Jahr ist dieser als Trainer beim FC Liverpool tätig. In der vergangenen Saison verpassten Klopp und Co. nach einer Finalniederlage gegen den FC Sevilla (1:3) den Gewinn der Europa League.