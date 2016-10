Fährmann glaubt an Aufwärtstrend

Ralf Fährmann steht vor seinem 100. Bundesligaspiel

Nach dem desaströsen Saisonstart haben die Fans des FC Schalke spätestens seit dem 4:0-Sieg gegen Gladbach wieder Hoffnung geschöpft. Auch Keeper Ralf Fährmann ist sich sicher, dass der Dreier gegen die Fohlen erst der Anfang der Aufholjagd war.

"Wir wissen, dass wir gut gearbeitet haben, das gibt auch Sicherheit für die kommenden Spiele", ist Fährmann davon überzeugt, dass sich der Aufwärtstrend der Königsblauen in den kommenden Wochen fortsetzen und die Arbeit auf dem Trainingsplatz belohnt wird. Zuversichtlich macht den Torhüter nicht nur die zuletzt verbesserte Defensive, sondern auch die Offensivabteilung, die mit sieben Toren in den beiden Spielen gegen Salzburg und Mönchengladbach zu überzeugen wusste.

Vor allem für Jungstar Breel Embolo, der gegen Gladbach doppelt knipste und seine Torpremiere in der Bundesliga feierte, freute sich Fährmann. "Er musste zuletzt viel Kritik einstecken. Das ist gerade in so jungen Jahren enorm, was auf einen einprasselt. Breels zweites Tor war sinnbildlich, da hat er sich durchgesetzt wie ein afrikanischer Büffel (lacht). Aber so ist er auch im Training, er geht immer bis an die Schmerzgrenze und hat sich nun belohnt", schwärmte der Keeper im Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Jubiläum gegen Augsburg

Ob der Knoten bei den Knappen nun endgültig geplatzt sei, vermochte der 28-Jährige jedoch nicht zu sagen: "Neben den zwei Erfolgen in der Europa League war das jetzt ein Spiel, das richtig gut getan hat. Aber es ist auch nicht mehr und nicht weniger, das muss uns allen bewusst sein." Die Vergangenheit habe gezeigt, wie schnell Nachlässigkeiten in der Bundesliga bestraft werden.

Beim kommenden Spiel gegen Augsburg wird der Schalker Keeper zum 100. Mal in der Bundesliga im Kasten stehen. Ein schönes Jubiläum, das ihn selbst relativ kalt lässt: "Ich bereite mich auf Augsburg ganz normal vor wie auch auf jeden anderen Gegner. Außerdem habe ich ja auch vor, dass es nicht nur bei 100 Spielen bleibt."