Esswein: Sind keine "Bayern-Jäger", aber...

Alexander Esswein ist zufrieden mit dem Start seiner Herthaner

Alexander Esswein, Neuzugang von Hertha BSC, sieht sein Team trotz Tabellenplatz zwei hinter dem Rekordchampion nicht als "Bayern-Jäger". "Das ist gar kein Thema in der Mannschaft", sagte Esswein in einem exklusiven Interview mit "Sky".

Konkurrenzfähig sei die Alte Dame allerdings gegen jeden Gegner: "Wir können auswärts, aber auch zu Hause punkten, weil wir eine ausgeglichene, sehr gute Mannschaft haben. Im Moment spielen alle wirklich gut, jeder hat eine gute Form, und so kann es weitergehen."

Der 26-Jährige, der vom FC Augsburg nach Berlin gewechselt war, hat sich in der Hauptstadt bereits sehr gut eingelebt: "Ich wurde in der Mannschaft sehr gut aufgenommen. Wir haben einen tollen Start hingelegt, was es mir natürlich auch erleichtert. Ich versuche einfach, der Mannschaft mit meinen Leistungen weiterzuhelfen. Und im Moment macht es sehr viel Spaß."

In der aktuellen Saison stand der Herthaner fünf Mal in der Bundesliga auf dem Rasen und konnte beim 3:3-Unentschieden bereits ein Tor beisteuern. Am kommenden Spieltag trifft die Hertha auf Borussia Dortmund und könnte den guten Tabellenplatz im direkten Duell verteidigen.