Bielefeld: Der nächste Youngster bleibt

Allan Dantas bleibt der Arminia treu

Der nächste Youngster bleibt auf der Alm. Nach der Ausweitung des Kontrakts von Keanu Staude hat Arminia Bielefeld den Vertrag mit Mittelfeldspieler Allan Firmino Dantas bis zum 30. Juni 2018 verlängert.

Unser Youngster Allan Firmino Dantas hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 verlängert: https://t.co/e0MJVAsPlP #immerdabei — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 7. Oktober 2016

Der 19-jährige Deutsch-Brasilianer stieg in der vergangenen Saison mit der U19 der Bielefelder in die Bundesliga auf und zählt seit dieser Saison zum Kader der Profimannschaft. In der aktuellen Spielzeit kam Firmino Dantas siebenmal für Arminias U23 zum Einsatz.

"Nachdem ich hier in der Region Ostwestfalen-Lippe bereits viele Jahre als Jugendlicher gespielt habe, ist meine Freude über die Vertragsverlängerung bei Arminia natürlich riesig. Der Klub und ich haben das gemeinsame Ziel, dass ich mich bei den Profis etabliere. Ich spüre das Vertrauen und werde hart dafür arbeiten, dass mir dieser Sprung gelingt", so Dantas selbst.

"Dass nach Nikolai Rehnen, Keanu Staude und Baboucarr Gaye ein weiterer Spieler aus unserer Nachwuchsabteilung in den aktuellen Profikader integriert wird, freut mich sehr und stellt auch eine Auszeichnung für die Trainer und Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums dar. Der Klub wird Allan auf seinem Weg bei Arminia weiterhin tatkräftig unterstützen", ergänzte DSC-Nachwuchsleistungszentrum-Leiter Finn Holsing.