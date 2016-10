0:3 am grünen Tisch von Sassuolo bestätigt

Sassuolo verliert Spiel auf dem grünen Tisch

Die Berufungskommission des italienischen Fußball-Verbandes hat am Freitag die am grünen Tisch entschiedene 0:3-Niederlage von Rapids Europa-League-Gegner Sassuolo gegen Pescara bestätigt. Sassuolo hatte beim 2:1-Sieg in der 2. Runde der Serie A einen nicht spielberechtigten Profi eingewechselt.

Laut Liga war der nach der Pause eingewechselte Ragusa nicht in dem übermittelten Kader von 25 Mann aufgeschienen. Sassuolo gab hingegen an, dass die Änderung rechtzeitig abgeschickt worden sei, jedoch die Liga offenbar informationstechnische Probleme gehabt habe.

apa