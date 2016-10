Eintracht-Boss: Meier "keiner für die DFB-Elf"

Alex Meier passt laut Fredi Bobic nicht ins DB-Team

Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic ist der Überzeugung, dass Stürmer Alexander Meier mit seinen 33 Jahren nicht mehr in die deutsche Nationalmannschaft gehört.

"Alex Meier hat eine unfassbare Qualität im Strafraum, das hat er in seiner DNA. Er macht auch wichtige Tore, aber in der Nationalmannschaft sehe ich ihn nicht", sagte Bobic in einem exklusiven Interview mit "Sky Sport News HD": "Da wird eine ganz andere Art Fußball auf internationaler Ebene gespielt. In Jogi Löws Fußball, da passt er auch nicht rein. Das ist nichts Negatives gegenüber Alex. Vor einigen Jahren hätte er es aber auf jeden Fall verdient gehabt, dabei zu sein."

Auch ohne den Eintracht-Fußballgott sieht Bobic die DFB-Elf aber auf einem guten Weg: "In Norwegen haben sie es gut gemacht. Das werden sie auch in den nächsten beiden Spielen machen. Ich sehe sie auf einem sehr guten Weg, und sie werden auch als Gruppensieger aus der Qualifikation kommen."

Dass es dem deutschen Fußball dabei allerdings Spielern wie Meier mangelt, ist auch dem Ex-Nationalspieler aufgefallen. Bobic betonte, dass er "ein großer Fan von Mittelstürmern" sei, immerhin sei er selber einer gewesen, doch die Spielweise habe sich "ein bisschen verändert". "Wir haben das in der Ausbildung in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt, das finde ich schade. Aber wir haben alle daraus gelernt. Jetzt wird in der Jugend auch wieder mehr auf die Mittelstürmer geschaut", erläuterte der 44-Jährige.