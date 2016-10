Tests: Sandhausen zeigt es der Eintracht

Sandhausen hat einen Test gegen Frankfurt gewonnen

Nach dem 0:1 in Freiburg hat Eintracht Frankfurt auch ein Testspiel in der Länderspielpause verloren. Beim Zweitligisten SV Sandhausen unterlag das Team von Trainer Niko Kovač mit 1:3 (0:2).

Vor gut 15000 Zuschauern brachten Lucas Höler (24.) nach einem tollen Dribbling und Andrew Wooten per Elfmeter (45.) den Außenseiter in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße und zwar nicht unbedingt unverdient. Die Elf aus dem deutschen Unterhaus machte von Beginn an Druck und forderte die Frankfurter in Person von Michael Hector früh zu defensiven Heldentaten. Insgesamt bestimmte der Bundesligist nach dem Rückstand zwar leicht das Geschehen, doch Sandhausen blieb gefährlich und hätte nach einem Freistoß in der 35. durchaus noch höher ins Hintertreffen geraten können. Die größte Chance der Eintracht hatte Branimir Hrgota, dessen Abseits-Treffer (15.) jedoch nicht anerkannt wurde.

Der SVS kam nach der Pause mit mehr Schwung aus der Kabine , kassierte per Elfmeter allerdings den Anschluss in der 59. Minute. SGE-A-Junior Aymane Barkok wurde gefoult, Alex Meier behielt vom Punkt die Nerven. Danach blieb Sandhausen gefährlich, doch Frankfurt übernahm zusehends das Zepter. Meier und Hrgota fehlte allerdings das Quäntchen Glück: Meier verschoss in der 79. unter anderem einen weiteren Elfmeter. Besagtes Glück hatte dann jedoch Moritz Kuhn, der in der 85. Minute für den Zweitligisten traf und den Endstand herstellte.

Ausgedünnte Reihen bei der SGE

Frankfurt spielte unter anderem ohne die Nationalspieler Timothy Chandler (USA), Makoto Hasebe (Japan), Marco Fabián (Mexiko), Haris Seferović (Schweiz), Lukáš Hrádecký (Finnland) und Jesus Vallejo (Spanien/U21) sowie den Offensivspieler Danny Blum. Der 25-Jährige fällt mit einem Anriss des Innenbandes am linken Knie für unbestimmte Zeit aus.

"Wir sind ein bisschen enttäuscht, dass wir 3:1 verloren haben. Aber ich finde, dass das Spiel heute insgesamt ein recht guter Test war. Sandhausen hat uns aufgezeigt, wo wir noch Probleme haben. Der Sieg war verdient", kommentierte SGE-Sportdirektor Bruno Hübner das Geschehen.

Eintracht: Lindner, Regäsel, Abraham, Hector, Oczipka, Mascarell, Barkok, Rebić, Meier, Tawatha, Hrgota

SVS: Wulle, Roßbach, Wooten, Höler, Kosecki, Kister, Karl, Klingmann, Pledl, Kulovits, Lukasik